Scorer til allersidst i vanvittigt drama

I sidste sæson kæmpede AaB og AC Horsens for at undgå nedrykning fra Superligaen. Det lykkedes ikke for de to jyske mandskaber, og derfor skal de i denne sæson slås for at rykke op igen.

I en direkte duel vandt AaB lørdag 1-0 over Horsens i det første indbyrdes opgør i den næstbedste danske fodboldrække.

Målet blev sat ind efter 88 minutter af AaB-angriberen Nicklas Helenius på et hovedstød. Oplægget stod kantspilleren Allan Sousa for.

AaB havde i løbet af kampen brændt flere store chancer, og Nicklas Helenius og Allan Sousa var to af synderne.

AaB-angriberen Nicklas Helenius scorede det eneste mål i sejren over AC Horsens. (Arkivfoto). Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Allan Sousa brændte efter ni minutter et straffespark, som blev reddet af Horsens-keeper Matej Delac.

Den kroatiske målmand reddede i første halvleg udeholdet i flere situationer.

AaB dominerede første halvleg markant og burde have været foran med et mål eller to.

I anden halvleg kom Horsens langt bedre med, og AaB var flere gange i problemer.

Men til slut lykkedes det nordjyderne at finde vej til nettet til stor jubel for de fleste af de 8948 tilskuere i Aalborg.

AaB har hentet to sejre i de to første kampe i 1. division. Horsens har tabt sine to første kampe.

Der blev spillet en kamp mere i rækken lørdag, og her vandt Kolding IF med 2-1 hjemme over Hillerød.

Kolding åbnede sæsonen med at besejre Horsens, så oprykkerholdet har indtil nu klaret det over forventning.