Se drømmemålene: Superliga-nedrykkere sænket af fornem kasse

Problemerne for superliganedrykkerne Silkeborg og FC Helsingør vokser sig større.

Onsdag aften måtte de to klubber forlade banen med endnu et nederlag.

Værst ser det ud for Silkeborg, der på eget græs tabte 2-3 til Viborg.

Hjemmeholdet kom ellers foran ved Shkodran Maholli i begyndelsen af anden halvleg, men tre scoringer af gæsterne banede vejen for Viborgs sejr.

Christian Moses, der udlignede til 1-1 på et drømmehug fra 35 meter, scorede to gange, inden Nicklas Røjkjær øgede til 3-1. I slutfasen reducerede Silkeborgs Magnus Mattsson på et direkte frispark.

Silkeborg, der tidligere på måneden fyrede Peter Sørensen som træner og erstattede ham med Michael Hansen, har nu tabt tre af sæsonens første fem kampe. Holdet har blot fire point og er tredjesidst i tabellen.

Helsingør var uden træner Christian Lønstrup på sidelinjen, da holdet på udebane tabte 0-1 til Hvidovre.

Ifølge Helsingør-direktør Janus Kyhl har Lønstrup bedt om fri i et par dage af personlige årsager.

Nedrykkerholdet har fem point efter de fem første spillerunder i 1. division.

Det går bedre for Lyngby, der også rykkede ud af Superligaen efter sidste sæson. På hjemmebane vandt Mark Strudals mandskab med 4-1 over Nykøbing FC. Lyngby har otte point midt i tabellen.

Rækkens førerhold fra HB Køge indkasserede det første nederlag i denne sæson, da man på udebane blev slået 0-1 af Næstved.

HB Køge topper 1. division med 12 point foran Hvidovre med ni point.