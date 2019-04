Silkeborg er nyt tophold i 1. division

Silkeborg IF skulle søndag blot bruge et enkelt point for at overtage førstepladsen i fodboldens 1. division.

Den mission lykkedes for jyderne, der efter 1-1 mod FC Helsingør nu ligger øverst i landets næstbedste række.

Silkeborgenserne var ellers på vej mod et nederlag, men et nordsjællandsk selvmål i det 87. minut sørgede for pointdeling og midtjysk topposition.

Silkeborg har 48 point med fem kampe tilbage. Det er et point mere end Viborg på andenpladsen.

Tabellens tredjeplads, Næstved, missede derimod muligheden for at hente vigtige point og bliver på 45, da det blev til et nederlag hjemme på 1-2 til FC Fredericia, der med sejren hopper op på fjerdepladsen med 43 point.

Den tilhørte før søndagens kampe Lyngby, der tabte 1-2 til Thisted FC.

Lyngby presses bagfra af Fremad Amager, der søndag vendte 0-2 til 4-2 og vandt over Nykøbing FC.

Ét point adskiller Lyngby og Fremad Amager på femte- og sjettepladsen.

I søndagens sidste kamp spillede FC Roskilde 1-1 med Hvidovre.

Se også: SønderjyskE reddet fra nedrykning

Se også: Sprudlende AGF sender Horsens i stor fare

Se også: Endnu et hold er klar til Premier League