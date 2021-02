Silkeborg hænger på i toppen

Silkeborg IF holder snor i Viborg FF og Esbjerg fB i toppen af fodboldens 1. division. Torsdag aften tog klubben således en 3-0-sejr over Kolding IF.

Stefan Teitur Thordarson og Nicklas Helenius stod for de tre scoringer, som sendte Kolding til tælling.

Sejren betyder, at Silkeborg nu har samlet 37 point sammen. Det er to færre end Esbjerg og fire færre end Viborg, som begge har en kamp i hånden.

Kolding ligger næstsidst i tabellen med 13 point.

Opgøret var reelt afgjort allerede efter første halvleg.

Silkeborg sad tungt på sagerne, og det førte til scoring efter 19 minutter, da den 22-årige islænding Stefan Teitur Thordarson fra distancen høvlede læderet i netmaskerne på imponerende vis.

Ni minutter senere steg Nicklas Helenius til vejrs i feltet og stangede silkeborgenserne på 2-0.

Det sidste søm i Kolding-kisten blev banket i kort før slutfløjt, da Nicklas Helenius igen var på spil. Den tidligere superligaangriber fik bolden til venstre i feltet og scorede knusende sikkert til kampens resultat på 3-0.