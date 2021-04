Silkeborg lægger afstand til Esbjerg

Silkeborg fortsætter sit forrygende forår. Lørdag vandt holdet 3-0 på udebane over HB Køge, og dermed har midtjyderne hentet 25 af 27 mulige point i foråret.

Viborg fører 1. division ret komfortabelt, men med sejren åbner Silkeborg på andenpladsen et forspring ned til Esbjerg på tredjepladsen på fire point. Nummer et og to rykker op i Superligaen.

Esbjerg tabte 0-4 til Viborg fredag.

De første 45 minutter i Køge lørdag bød ikke på den store underholdning, i en første halvleg som var noget tam fra begge mandskabers side.

HB Køge kæmper mest en lidet vigtig duel om femtepladsen i oprykningsspillet med FC Fredericia, så det var klart gæsterne, der havde mest på spil.

Det begyndte man at fornemme efter pausen, hvor Silkeborg investerede mere i at sætte sig på kampen.

Udbyttet skulle de jyske gæster ikke vente så længe på. Inden kampuret rundede en time kom føringsmålet.

En blokeret afslutning havnede på kanten af felten for Nicolai Vallys, som resolut trykkede den hoppende bold i nettet ved nærmest stolpe.

Målet fik Silkeborg til at trække sig en smule tilbage for ikke at efterlade åbninger bag bagkæden. HB Køge kom med i kampen igen, men de helt store chancer kom holdet ikke frem til.

Flere gange fik gæsterne udmærkede kontramuligheder i kampens slutfase, men først fem minutter før tid blev sejren cementeret.

Magnus Mattsson kunne let trille 2-0-scoringen ind fra kort afstand efter et flot gennemspillet angreb, og i tillægstiden øgede Nicklas Røjkjær til 3-0 på straffespark.

