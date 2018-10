Silkeborg smider det hele hjemme mod Lyngby

Efter fire sejre i træk stoppede opturen for Silkeborg IF søndag på hjemmebane i 1. division.

Her tog Silkeborg imod Lyngby i et slag mellem nedrykkerne fra Superligaen, det endte trist for hjemmeholdet.

Silkeborg var foran 1-0 i opgøret, men på en scoring af gæsterne få sekunder inde i tillægstiden måtte Silkeborg indkassere et nederlag på 1-2.

Dermed tabte Silkeborg terræn i toppen af 1. division, hvor Viborg er i spidsen med 25 point efterfulgt af HB Køge med to point færre, efter at Viborg fredag slog netop HB Køge 3-1 hjemme.

Med nederlaget ligger Silkeborg på fjerdepladsen med 19 point.

Efter tre kampe uden sejr, der havde budt på to nederlag og en uafgjort kamp, så betyder de tre point, at Lyngby ligger nummer otte med 15 point efter 12 kampe.

Rutinerede Stephan Petersen bragte Silkeborg foran 1-0 efter 38 minutter, men syv minutter efter pausen forsøgte Lasse Petry sig i den anden ende.

Hans skud blev rettet af og gik i mål, og så var stillingen 1-1.

Det lignede derfor en uafgjort forestilling, men da opgøret akkurat var gået ind i tillægstiden svigtede Silkeborgs defensiv, og bolden endte hos Nicolai Geertsen, der sørgede for Lyngbys 2-1-sejr med sin scoring.

FC Fredericia vandt ude 3-0 over Thisted, og dermed ligger Fredericia nummer tre med et point mere end Silkeborg.

Bundproppen FC Roskilde fik hjemme 2-2 mod Nykøbing FC, men ligger stadig sidst med syv point.

Fremad Amager og Hvidovre delte med 2-2, mens Næstved og FC Helsingør spillede 1-1.

