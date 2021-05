Silkeborgs oprykkere tromler HB Køge

Silkeborg IF sikrede sig tidligere på ugen oprykning til Superligaen, men klubbens spillere er absolut ikke gået på ferie.

Tværtimod sprudlede de af spillelyst, da HB Køge lørdag kom forbi Søhøjlandet og fik én på hatten.

Silkeborg vandt med 4-1 og kravler dermed op på 69 point og en øjeblikkelig førsteplads. Viborg FF kan senere lørdag vinde placeringen tilbage med en sejr over Esbjerg fB.

HB Køge ligger sidst blandt de seks mandskaber i oprykningsspillet, og sådan bliver det ved med at være. Klubben kan således ikke nå at hente FC Fredericia, som er næstsidst.

Den brandvarme anfører i Silkeborg, Magnus Mattsson, forsatte lørdag den storform, han har vist på det seneste. Han stod bag klubbens to første scoringer.

Målet til 2-0, som faldt 17 minutter inde i opgøret - to minutter efter det første mål - var det mest bemærkelsesværdige. HB Køge-forsvarsspiller Eddi Gomes lykkedes slet ikke med sit indgreb mod Alexander Lind, som sendte bolden på tværs til Matsson, der scorede i tomt net.

William Madsen pyntede på resultatet for HB Køge inden pausefløjt, men Silkeborg tromlede videre i anden halvleg.

Alexander Lind, som var i oplæggerens rolle ved Silkeborgs andet mål, stod selv bag målet til 3-1. Anders Klynge bankede kampens sidste scoring i kassen, da han trykkede kanonen af fra kanten af feltet efter 68 minutter.

I nedrykningsspillet stødte Hvidovre IF og Vendsyssel FF sammen. Her endte det 2-2. Hvidovre er allerede sikret overlevelse, mens Vendsyssel kæmper indædt for det. Det ene point luner i bundstriden, hvor to nedrykkere skal findes blandt Vendsyssel, Kolding og Skive.