Skæbnetime nærmer sig: Vi er bekymrede

Efter dage i uvished er flere lokale med involvering i Jammerbugt FC begyndt at modtage deres penge fra klubejer Klaus-Dieter Müller. Slutningen af måneden vil vise, om det hele er blevet godt igen

For Jammerbugt FC har april været en måned, der efterhånden kan skrives en bog om, og hovedpersonen hedder Klaus-Dieter Müller.

Den tyske klubejer har befundet sig på gyngende grund, efter det kom frem, at en række af klubbens spillere ikke havde fået løn udbetalt til tiden.

Det eskalerede, da betalinger til lokale kreditorer udeblev, og værre blev det for alvor, da lønudbetalingerne til de omtalte spillere skete kontant.

Endnu en skæringsdato nærmer sig, når kalenderen viser 1. maj, og vicedirektør i Spillerforeningen, Allan Reese, følger nøje med for at sikre, at alt er, som det skal være i klubben. Han håber ikke, historien gentager sig.

- Vi er selvfølgelig bekymrede for, om spillerne får deres løn til tiden, så vi følger med, så meget vi kan. Men lige nu er det et spørgsmål om at vente.

- Vi kan først åbne en sag, når vi er klogere på det hele, siger Allan Reese, der selv oplyste til Ekstra Bladet, at Klaus-Dieter Müller havde udbetalt løn i kolde kontanter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat på Klaus-Dieter Müller for en kommentar, men det har ikke været muligt.

Artiklen fortsætter under billedet..

Klaus-Dieter Müller. Foto: Henrik Louis - Det Nordjyske Mediehus

'Det er helt tosset'

Lokale ildsjæle i og omkring Jammerbugt FC har i ren afmagt fulgt med på sidelinjen, mens kaosset raser. Det gælder også Per Mariager, der i forvejen er hovedsponsor via sit firma Senia og også er initiativtager bag et dansk opkøb af Jammerbugt FC. Han regner stærkt med, at klubben inden længe er tilbage på lokale hænder.

- Det er ikke længere et spørgsmål om hvis. Nu er det et spørgsmål om, hvornår der sker noget, siger Per Mariager, der fik buddet på en million kroner afvist af den tyske forretningsmand, som krævede godt ni millioner kroner.

Og prissætningen er sket på noget alternativ vis, fortæller Mariager. Tyskeren har angiveligt lagt spillernes markedsværdi sammen, som de fremgår af fodboldsiden 'Transfermarkt', hvorefter han er nået frem til en samlet pris.

- Det er simpelthen noget, han selv har fortalt mig. Det er helt tosset, og jeg forstår virkelig ikke, hvordan man som seriøs forretningsmand kan gøre det på sådan en måde, lyder det forundret fra den lokale ildsjæl.

Men ret skal være ret. Hvis det står til troende, så har Mariager alligevel fået lidt rabat. En optælling over spillernes markedsværdier giver et samlet tal på 2,25 millioner euro - svarende til cirka 16,7 millioner kroner. Derudover skal man tage tallene med et gran salt, da de er baseret på en algoritme.

Per Mariager har talt med Klaus-Dieter Müller mange gange om stort og småt - især på det seneste i forbindelse med et muligt opkøb - og har naturligvis en interesse i at fremhæve egne ønsker. Men nu er han alligevel ved at miste tålmodigheden.

- Det vil overraske mig, hvis han kan betale alle til tiden, inden vi går ind i næste måned, siger Per Mariager, der anslår, at det cirka koster mellem 300.000 og 450.000 kroner om måneden at drive klubben.

Jetsmark Stadion - Jammerbugt FC's hjemmebane. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Nedbringer gæld løbende

Ekstra Bladet har tidligere talt med kilder, der har et tilhørsforhold til Jammerbugt FC og krydset veje med Klaus-Dieter Müller.

Konklusionen var entydig. Det er kaotisk.

Men ejeren er så småt ved at få rettet skibet op, hvis man spørger de kreditorer, der i længere tid ikke har fået deres retmæssige penge. Det fortæller de selv til Ekstra Bladet. Blandt dem er:

1) John Nielsen, centerchef for Jetsmark Idrætscenter, der har haft flere af Jammerbugts FC’s udenlandske spillere indlogeret.

2) Finn Jensen, direktør i Jørns Busser, der har stået for busture til og fra udebanekampe.

3) Mette Nysted Christensen, lokal slagter i Saltum, der leverer mad og er sponsor i klubben.

- Jeg er ikke urolig længere. Vi har fået lavet en aftale med Klaus, som han agter at overholde, og vores forhold er ganske fint igen, siger John Nielsen og slår fast, at Jetsmark Idrætscenter lige nu ikke har spillere boende, men at det godt kan blive tilfældet i fremtiden.

Hos Jørns Busser falder pengene løbende, og selskabet har genoptaget samarbejdet med Jammerbugt FC, efter at man ellers havde stoppet det, fordi man ikke var blevet betalt.

Fakturaerne er dog løbet op, og ifølge direktør Finn Jensen har man lavet en aftale, hvor Klaus-Dieter Müller nedbringer sin gæld ved først at godtgøre tidligere, ikke-betalte fakturaer, inden han kan tage hul på fremtidige.

Mesterslagteren i Saltum Mette Nysted Christensen havde tidligere 32.000 kroner til gode hos ejeren, men mangler stadig et ‘beskedent’ beløb på cirka 7000 kroner.

- Jeg er blevet lovet, at de falder senere i den her uge, oplyser hun.