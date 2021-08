Skal redde kaosklubben: - Der venter en kæmpe opgave

Jens Hammer Sørensen er godt klar over, der venter ham noget af et bjerg at bestige i Esbjerg fB

Det er ikke kun Peter Hyballa, der er fortid i Esbjerg fB.

Også direktør Brian Knudsen har taget konsekvensen af den tumultariske og kaotiske periode i 1. divisionsklubben og overladt tøjlerne til Jens Hammer Sørensen, der senest var sportschef i Hobro IK.

Jens Hammer Sørensen kan være lige præcis den medicin, som byen og fodboldklubben Esbjerg har brug for, da han om nogen i dansk fodbold har vist, han kan samle lokalområdet og udføre fodboldmirakler.

Og det er der i den grad behov for i Esbjerg, der står med et point efter tre kampe i 1. division, en spillertrup, der er splintret i atomer og en amerikansk ledelse, der mildt sagt er bagud på point ...

- Jeg er klar over, at der venter mig en kæmpe opgave, og det bliver en udfordring. Men jeg kan godt lide udfordringer, så jeg vil gerne være med til at vende tingene i EfB. Men vi får brug for både fans, sponsorer og andre venner af huset i denne opgave.

- Det er et stort job og en vanvittig flot fodboldklub, ligesom byen og egnen fortjener en fodboldklub i Superligaen. Det er det, vi arbejder hen imod nu, sagde Jens Hammer Sørensen på sin første arbejdsdag.

Det var en travl første arbejdsdag i Esbjerg for Jens Hammer Sørensen. Han skal næppe forvente det bliver mindre intenst detn næste tid. Foto: Claus Bonnerup

Jens Hammer Sørensen har som det meste af fodbolddanmark fulgt med i sæbeoperaen om Esbjerg fB i de seneste uger.

Klogeligt har den ny direktør rettet øjnene fremad på vejen foran sig og har samtidig flået bakspejlene af.

- Al uroen har ikke betydet noget for mig personligt, da jeg ikke har været en del af det. Jeg har sagt til den amerikanske ledelse, at jeg kigger fremad og vil være med til at skabe et nyt hold med en ny træner. Nu går vi samme vej.

Jens Hammer slår fast, at han skal kunne se sig selv i samarbejdet med de amerikanske ejere, hvilket ikke bør blive noget problem, da de arbejder mod et fælles mål. Foto: Claus Bonnerup

Netop den amerikanske ledelse har flere gange udtrykt 'my way or the highway'-attitude.

Noget som forgænger Brian Knudsen har måtte føle på nærmeste hold. Det bekymrer dog ikke Jens Hammer Sørensen, der er sikker på, han nok skal finde en ledelsesmæssig sti med Paul Conway, Michael Kalt og det øvrige ejerskab.

- Jeg er nødt til at lande i rollen og finde ud af, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Jeg skal kunne se mig selv i alt det her, og det er vigtigt for mig. Når det er sagt, så er jeg helt med på, at klubben bl.a. scouter via et datasystem, og det har jeg fuld respekt for.