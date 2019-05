Skandale i dansk fodbold: Toptræner beskylder egne spillere for matchfixing

FC Roskilde er en klub i totalt kaos.

For få måneder siden blev 1. divisionsklubben mirakuløst reddet på målstregen for en konkurs, men nu er den igen helt gal i domkirkebyen.

Da cheftræner og manager Christian Lønstrup mandag formiddag skulle evaluere søndagens 1-2-nederlag til Lyngby med sine spillere, skrev han blot ét ord på tavlen: Matchfixing!

En melding, der straks sendte chokbølger gennem den samlede spillertrup.

Cheftræneren anklagede på mødet direkte sine egne spillere for matchfixing uden at fremlægge konkret dokumentation for påstanden.

På mødet sagde Lønstrup ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at der forelå ’en anonym anmeldelse og tre-fire spillere var under mistanke for at have spillet store beløb på holdets kampe i 1. division’.

Chokeret spillertrup

Men Roskilde-træneren, der i sidste sæson var træner for Helsingør i Superligaen, kunne på mødet ikke fremlægge nogen beviser for den voldsomme påstand.

Lønstrup fremlagde ikke navne på de tre-fire spillere, som, han påstod, var under mistanke for matchfixing.

Evalueringsmødet foregik mandag formiddag, hvor også den nye klubejer Carsten Salomonsen deltog.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den samlede spillertrup så chokerede og rasende efter mødet, at spillerne krævede et hastemøde med klubejeren.

Spillerforeningen går ind i sagen

Spillerforeningen er også allerede orienteret om den alvorlige situation i FC Roskilde.

- Vi har fået en henvendelse fra spillerne i Roskilde efter de har haft et møde mandag.

- Nu er vi ved at undersøge, hvad der er op og ned i hele sagen, siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har fået beskrevet forløbet af flere af hinanden uafhængige kilder, men spillerne i FC Roskilde har aftalt, at ingen af dem udtaler sig om den alvorlige anklage fra holdets cheftræner.

De udokumenterede påstande fra Christian Lønstrup kommer på et ganske uheldigt tidspunkt af sæsonen.

Efter en kaotisk sæson med trænerfyring og truende konkurs kæmper FC Roskilde lige nu en desperat overlevelseskamp i bunden af 1. division.

Holdet mangler to kampe, og afstanden til Helsingør, der er placeret på den forkerte side af nedrykningsstregen, er kun på to point.

Gider ikke kommentere rygter

Ekstra Bladet talte tirsdag formiddag med Roskildes klubejer, Carsten Salomonsen.

Han fortalte, at klubben lige nu afventer et svar fra Danske Spil, der skal køre 1. divisionsklubbens kampe igennem for at se, om der er nogle uregelmæssigheder.

- Så må vi se, om der er en sag, men det første, jeg har hørt, er, at der intet hold er i de rygter (om matchfixing, red.), og så er det bare det.

- Jeg gider ikke kommentere rygter, sagde Salomonsen, der ikke ønskede at fortælle, hvilke konsekvenser sagen eventuelt ville få:

- Hvad vi gør internt, har jeg ingen kommentarer til. Hvis der er noget, skal vi nok komme med en udmelding.

Roskilde-træner Christian Lønstrup er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

