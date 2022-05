Skatte-farce i Jammerbugt FC

Aflønningen af en række spillere i Jammerbugt FC er sket på utraditionel vis.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har mindst 10 spillere over flere måneder ikke været oprettet i klubbens lønsystem.

De er blevet betalt, men det er sket netto uden lønsedler, hvilket er problem, fordi der med stor sandsynlighed ikke er blevet taget højde for hverken skat eller pension.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer det sig om månederne januar, februar og marts.

Ansvaret for den manglende skattebetaling falder i sidste ende tilbage på 1. divisionsklubbens tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, der tidligere har været i vælten for at udbetale flere spilleres løn for sent og siden i kontanter til nogle af dem.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Spillerforeningen, der repræsenterer professionelle fodboldspillere i Danmark og følger Jammerbugt FC tæt i de her dage.

Vicedirektøren, Allan Reese, bekræfter Ekstra Bladets oplysninger og fortæller, at man har påbegyndt en proces for at få det udbedret hurtigst muligt.

- Torsdag kunne vi konstatere, at cirka 10 spillere ikke er blevet oprettet i klubbens lønsystem og ikke har været det i måneder.

- Dermed har de efter alt at dømme ikke fået betalt skat i forbindelse med lønudbetalingen. Vi ved med sikkerhed, at selvsamme spillere ikke har fået afregnet pension af deres løn, siger vicedirektøren og slår fast, at man er fin i dialog med Klaus-Dieter Müllers danske advokat om problematikken.

- Hvad gør I ved det her?

- Man kan komme anstigende med nok så mange love og regler, men vi kan ikke tvinge pengene ud af ham. Det er en højere myndigheds opgave at få ham til at aflevere det, han skylder. Men hvis det viser sig, at han forsat ikke kan eller vil betale, så kan vi trække ham i en voldgift, forklarer Allan Reese.

- Konsekvensen af den utilstrækkelige løn er, at spillerne får mulighed for at ophæve deres kontrakter på grund af misligholdelse og kræve erstatning svarende til det udestående og af restkontraktsummen.

Allan Reese fortæller, at Spillerforeningen har henvendt sig til SKAT for at dem til at agere på de manglende lønsedler og skattebetalinger.

Skattestyrelsen vil dog ikke kommentere på den konkrete sag og henviser til deres tavshedspligt, oplyser de til Ekstra Bladet.

Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen, kan heller ikke kommentere på den konkrete sag, men oplyser, at de følger udviklingen i Jammerbugt FC.

Klaus-Dieter Müller er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Klaus-Dieter Müller. Foto: Foto: Henrik Louis - Det Nordjyske Mediehus

Efter et møde mellem Klaus-Dieter Müller og Spillerforeningen mandag 2. maj var ordlyden ellers, at tiderne var begyndt at lysne i Pandrup.

Langt de fleste havde fået løn, om end lønsedler stadig var en mangelvare.

Sead Gavranovic, der er spillende assistenttræner i klubben, fortalte blandt andet i et interview med TV 2 Nord, at han havde fået sin lønseddel og regnede med, at pensionen også var gået ind.

Store økonomiske konsekvenser for spillerne

Meget har ændret sig i Jammerbugt FC, siden tyskeren overtog ejerskabet i den lille nordjyske klub, og den manglende skattebetaling er blot en del af en større skandaløs fortælling.

Men ifølge skatteekspert Henning Boye Hansen, der har mere end 40 års erfaring med skatteret og er chefkonsulent i BDO Danmark, kan det her blive en alvorlig sag for Klaus-Dieter Müller, men det kan også få grimme konsekvenser for den gruppe af spillere, det drejer sig om, fordi de kan ende med at blive forfulgt af myndighederne.

- Fodboldklubber adskiller sig ikke fra store børsnoterede virksomheder, når det drejer sig om de forpligtelser, de har i forhold til at udarbejde lønsedler og skattebidrag. Så det er da alvorligt, siger eksperten til Ekstra Bladet.

- Nu er Jammerbugt FC ikke en stor virksomhed, og jo mindre virksomheden er, desto sværere kan det være at holde styr på den slags administrative ting. Men jeg har fulgt lidt med i sagen, og det overrasker mig nu ikke, at det her er en af de ting, de også kæmper med deroppe.

Og det kan være et spørgsmål om tid, før myndighederne griber ind, vurderer han.

- Skattemyndighederne læser også aviser, og min erfaring siger mig, at de ved tidligere lejligheder har lavet kontrolbesøg i fodboldklubber med de her problemstillinger. Jeg tror da helt sikkert, at de vil overveje det i den her situation, men om det er noget, de vil føre ud i livet, afhænger af en konkret vurdering.

- Det hænder, at en arbejdsgiver kan komme bagud med papirarbejde i forhold til at indberette de nødvendige ting. Men for hver måned der går, hvor der ikke bliver betalt korrekt skat, så bliver alvoren større og større.

- Og hvordan kan det ramme spillerne?

- Hvis arbejdsgiveren går konkurs eller bare smutter, så ændrer det ikke på, at det så vil være spillerne, der har et skattepligtsforhold til Danmark, siger Henning Boye Hansen.

Ifølge eksperten kan spillerne nemlig ende med at stå i en situation, hvor de ikke kan få godtgjort den skat, som arbejdsgiveren (Klaus-Dieter-Müller, red.) i første omgang skulle have sørget for at tilbageholde i deres løn.

Derfor kan det ramme spillerne økonomisk meget hårdt, hvis ejeren eksempelvis går konkurs, fordi det så er spillerne, der lige pludselig skylder penge i skat og dermed sidder i saksen.

Lørdag spiller Jammerbugt FC en særdeles vigtig kamp mod Hobro IK, hvor nordjyderne skal kæmpe for at kravle over nedrykningsstregen.

Mandskabet har nu fem point op til overlevelse og kun fire kampe tilbage at indhente forskellen i.

