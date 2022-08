Snigangreb i topstrid: Lokker rival med kæmpe lønhop

Henrik Tønder har igen fået et lukrativt tilbud om at skifte direktørstolen i Vejle ud med en i Haderslev

Topstriden i landets næstbedste fodboldrække bliver tilført et giftigt krydderi.

SønderjyskE forsøger at sætte oprykningsrivalerne fra Vejle under pres med et snigangreb.

Ekstra Bladet kan nemlig afsløre, at sønderjyderne forsøger at kapre direktøren i Vejle Boldklub, Henrik Tønder.

For godt og vel et år siden var Henrik Tønder et varmt navn i SønderjyskE, da det ledige direktørsæde skulle besættes i klubben.

Dengang blev flirten mellem Tønder og klubben i Sønderjylland ikke til noget, men nu forsøger de nye, lokale ejere i Sønderjyske altså med et ny tilbud for at lokke Vejle-direktøren over på den anden side.

Det sker, efter Jonas Lygaard for to uger siden blev fyret i SønderjyskE, og direktørstolen på ny er ledig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger, er dialogen mellem SønderjyskE og Henrik Tønder denne gang noget mere fremskreden end for et år siden.

Det skyldes hovedsageligt, at Henrik Tønder ser et langt større lys i det projekt, som de nye, lokale SønderjyskE-ejere er ved at sætte i søen, end det projekt der kuldsejlede under Robert Platek.

I tillæg kender Henrik Tønder både SønderjyskE og de danske ejere særdeles godt, ligesom han selv bor i området.

Der blæser nye, lokale vinde over SønderjyskE, som forsøger at lokke VB-direktør Henrik Tønder om bord. Foto: SønderjyskE

Netop derfor ser SønderjyskE også Henrik Tønder som den helt rette mand i spidsen for det ny, ultralokale projekt i Haderslev, hvilket også afspejler sig et det tilbud, som Henrik Tønder angiveligt skulle tygge på.

Blankocheck er ikke det rigtige ord på de kanter, men lønpakken, som Henrik Tønder kan få i Haderslev, er noget større, end den, han p.t. får i Vejle Boldklub.

Henrik Tønder ønsker ikke at forholde sig konkret til Ekstra Bladets oplysninger.

- Jeg har ingen kommentarer til den sag.

- Jeg har tidligere været nævnt i forbindelse med SønderjyskE, hvilket ikke er underligt, fordi jeg har en fortid i klubben og bor i området. Så jeg er vant til at høre på den slags, siger Henrik Tønder til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Men jeg vil gerne slå fast, at jeg har rigeligt håndgribeligt at forholde mig til med at få Vejle tilbage. Vi skal have udformet vores nye strategi og samtidig sørge for at vinde nogle fodboldkampe.

Vejle og Sønderjyske møder hinanden i 1. division på lørdag.

