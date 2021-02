Snupper tidligere Superliga-angriber

Viborg fører 1. division inden genstarten i weekenden, og i jagten på oprykning har man nu hentet forstærkning i form af en gammel Superliga-kending.

Klubben har nemlig hentet den 27-årige angriber Davit Skhirtladze med fortid i AGF og Silkeborg.

- Vi kender selvfølgelig Davit rigtig godt, og ved, at vi får en teknisk stærk spiller med store individuelle kompetencer, som kan komplementere vores trup godt, siger sportschef Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.

- Vi har haft gode samtaler med ham, og han har vist en stor vilje for at komme til Viborg og levere et stærkt indtryk, og han er topmotiveret for at bevise sig selv i dansk fodbold igen.

Georgieren har senest været hos Dinamo Tbilisi i hjemlandet, mens han inden var i polske Arka Gdynia.

- Jeg er rigtig glad for at være tilbage i Danmark, og jeg glæder mig til en rigtig spændende udfordring i Viborg. Det er en klub, der hører til i Superligaen, og det vil jeg gøre alt for at hjælpe til med. Jeg er klar til at hjælpe Viborg, uanset min rolle på holdet, siger angriberen.

Davit Skhirtladze nåede 118 Superliga-kampe for Silkeborg og AGF fra 2011 til 2019, og nu skal han altså forsøge at få Viborg op samme sted.

Klubben ligger på førstepladsen med bedre målscore end Esbjerg, mens der er syv point ned til Silkeborg og 11 til Fredericia.

