Sønderjyske lejer gammel kending i OB

Tilbage i 2016 var Troels Kløve med til at vinde DM-sølv i Superligaen med Sønderjyske.

Nu tager midtbanespilleren turen ned i den næstbedste danske fodboldrække, hvor Sønderjyske er havnet efter nedrykningen i den forgangne sæson.

31-årige Troels Kløve er fredag blevet udlejet fra OB til Sønderjyske på en aftale, der løber i de kommende to sæsoner.

I sin sidste periode spillede Troels Kløve i Sønderjyske fra sommeren 2015 til januar 2018. Herefter skiftede han til OB, hvor han har været siden.

Sønderjyske-sportsdirektør Esben Hansen håber, at Troels Kløve kan blive en nøglefigur i forsøget på at komme tilbage i Superligaen.

- Vi glæder os til, at Troels Kløve igen trækker i den lyseblå trøje. Han havde en stor rolle på holdet, da han var her senest, og han har kvaliteterne til igen at blive en profil på holdet.

- Vi får en rutineret midtbanespiller, der kender klubben, selv om der naturligvis har været en del ændringer, siden han var her sidst, siger Esben Hansen til klubbens hjemmeside.

Troels Kløve er noteret for 137 kampe og 18 mål for OB, men på det seneste er han gledet mere og mere ud af holdet.

Alligevel ser Esben Hansen en spiller, der kan løfte Sønderjyske.

- Han har været en fast del af holdet i OB i alle sine sæsoner på Fyn, og vi får en driftsikker spiller, der kan bidrage fra første dag på og uden for banen.

- Vi er glade for, at vi råder over Troels Kløve i de kommende sæsoner, og vi glæder os til at se ham tilbage, lyder det fra Esben Hansen.

Det er med en klump i maven, at Troels Kløve nu siger farvel til OB.

- Det er en mulighed, som jeg havde håbet på at kunne få, da jeg kan få noget mere spilletid. Det er en god case, da jeg kender mange af gutterne og klubben.

- Jeg glæder jeg mig til at være en del af missionen om at få klubben tilbage i Superligaen, siger Troels Kløve til OB's hjemmeside.

Tidligere i karrieren har Troels Kløve spillet for AC Horsens.

Når lejeaftalen hos Sønderjyske udløber i sommeren 2024, rinder kontrakten med OB også samtidig ud.