Sønderjyske sender tidligere anfører på leje i Sundby

Pierre Kanstrup har ikke nydt specielt meget tillid i superligaklubben Sønderjyske i denne sæson.

Først blev han frataget anførerbindet inden sæsonstarten, og siden har han set langt efter spilletid under træner Michael Boris.

Fredag har Sønderjyske valgt at udleje Pierre Kanstrup til Fremad Amager i resten af denne sæson.

Fremad Amager spiller i den næstbedste danske fodboldrække og har hjemmebane i Sundby Idrætspark.

Sønderjyske-direktør Jonas Lygaard takker Pierre Kanstrup for indsatsen i klubben, hvor det er blevet til 179 kampe.

- Kanstrup har haft en flot karriere i Sønderjyske, hvor han har spillet i to omgange, men på det seneste er han gledet længere væk fra holdet og har fået begrænset med spilletid.

- Nu skifter han til en klub, hvor han kan få en mere afgørende rolle, og vi takker ham mange gange for indsatsen i Sønderjyske og ønsker ham alt det bedste fremover, siger Jonas Lygaard til klubbens hjemmeside.

Pierre Kanstrup ser generelt tilbage på en god tid i Sønderjyske, hvor han har kontraktudløb i vinteren 2022.

- Tiden er desværre slut for mig i Sønderjyske. Jeg har været meget glad og stolt over at trække den lyseblå trøje over hovedet. Jeg har virkelig nydt at komme i klubben i så mange år.

- En kæmpe tak til de mange gode holdkammerater og venner, der er og har været i Sønderjyske, og også til de trænere, jeg har haft. Og til de lyseblå fans: Bravo for den indsats, I leverer hver eneste gang, siger Pierre Kanstrup.

Sønderjyske meddelte fredag også, at klubben har solgt Emil Holm til italienske Spezia. Men Sønderjyske lejer samtidig den 21-årige svensker for resten af sæsonen.

Sønderjyske og Spezia , der blev nummer 15 i Serie A i sidste sæson som oprykker, har samme amerikanske ejer.

Det er baggrunden for, at Emil Holm bliver udlejet til Sønderjyske, der har Spezia som samarbejdsklub.

- Nu får han knap et år mere i Superligaen til at fortsætte sin gode udvikling, og så er han forhåbentligt helt klar til Serie A næste sommer.

- Vi glæder os over, at vi hjælper en ung spiller videre til en af de største ligaer i Europa og samtidig kan råde over ham i resten af indeværende sæson, siger Jonas Lygaard.

Emil Holm, der kom til klubben i januar, har foreløbig spillet 24 kampe for Sønderjyske.