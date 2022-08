SønderjyskE solgt til danske investorer

1.-divisionsklubben Sønderjyske kommer igen på danske hænder efter lidt under to år med den amerikanske Platek-familie som ejer.

Mandag oplyser Sønderjyske, at lokale investorer har købt klubben.

De nye ejere er erhvervsmanden Povl Davidsen, der ejer den mangeårige Sønderjyske-sponsor Davidsens Tømmerhandel, og Morten Kristoffer Larsen og sønnen Markus Kristoffer Larsen, der ejer en række virksomheder i det sydlige Jylland.

Det oplyses ikke, hvor stor en andel af ejerskabet de hver især besidder.

Under det amerikanske ejerskab oplevede Sønderjyske en sportslig nedtur. Derfor er klubben for første gang siden 2007/08-sæsonen at finde i landets næstbedste fodboldrække.

Med ejerskiftet skal der findes tilbage til de dyder, der sikrede Sønderjyske kontinuerlig fremgang på og uden for fodboldbanen.

Sammenhold, ydmyghed, ansvarlighed og hårdt arbejde bliver således nøglen til succes, lyder det fra de nye ejere.

- Sønderjyske er skabt ved at lægge lag på lag, og det vil vi fortsætte med, og de klassiske Sønderjyske-værdier vil blive prioriteret højt, siger Markus Kristoffer Larsen.

Povl Davidsen supplerer:

- Vi har haft uforglemmelige oplevelser i Superligaen, pokalfinaler og i Europa, og vi har altid haft en stor tro på et fælles fodboldprojekt i Sønderjylland.

- Det er vigtigt, at regionen har et fodboldhold, som spiller med på øverste hylde, og det er vigtigt, at vi står sammen om det, hvis det skal lykkes, siger Povl Davidsen.