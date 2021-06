Solgt for 20 mio.: Gør comeback i Danmark

HB Køge forstærker sig med en gammel kending.

Fusionsklubben, der som bekendt skal have Daniel Agger som cheftræner i den kommende sæson, henter den brasilianske angriber Bruninho, der tidligere har tørnet ud for HB Køge.

Den 31-årige angriber har også en fortid i FC Nordsjælland, der tilbage i 2016 solgte ham tilGuangzhou R&F fra Kina for 20 millioner kroner. Siden er karrieren gået den forkerte vej, og nu vender han retur til HB Køge på en fri transfer.

- Bruninho har vist sig fint frem, mens han har været på prøvetræning, og har i de fysiske tests vist, at han fremstår skarp og stærk, og så har han fået vist, at han stadig har sit touch. Vi ved selvfølgelig godt, at det på grund af coronaen er længe siden, han har spillet kampe, og at han derfor i opstarten skal have noget luft i lungerne, via både træning og træningskampe.

- Når Bruninho er i topform, så har han nogle ekstraordinære ting at byde på, og det ser vi frem til at opleve i efterårssæsonen, siger HB Køge-direktør Per Rud.

Han er ikke den første tilføjelse til truppen, efter Daniel Agger og Lars Jacobsen er trådt til: Får sin ønskespiller

Brasilianeren er glad for at være tilbage i Danmark, hvor han også kan bryste sig af et ophold i FC Midtjylland.

- Jeg havde en god tid, da jeg var i klubben for nogle år siden, og har fulgt HB Køge, siden jeg blev solgt til FC Nordsjælland. Jeg har længe haft et ønske om at komme tilbage til Danmark og fortsætte min karriere, og jeg er glad for, at jeg via mine gode forbindelser i klubben har fået muligheden for at komme tilbage. Jeg er en del af HB Køges historie, og den er jeg glad for, at jeg nu kan fortsætte.

- Jeg kender byen, og jeg kender stadig flere i klubben og fik en god snak med den nye trænerduo Daniel Agger og Lars Jacobsen i sidste uge, og jeg glæder mig vildt til at starte træningen op om et par uger og hilse på mine nye holdkammerater. Jeg vil arbejde hårdt og give alt for, at HB Køge og jeg vil få succes, lyder det fra Bruninho.

Angriberen har underskrevet en aftale med HB Køge for resten af 2021. Parterne har aftalt at tale sammen igen tidligt i den kommende sæson.