Spektakulært selvmål: Nærmer sig Superliga

Silkeborg vandt søndag med 1-0 ude over Fredericia og truer nu førerholdet Viborg i 1. division.

Sejren betyder, at bare et enkelt point adskiller nummer et og to i landets næstbedste række.

Begge hold styrer mod oprykning til Superligaen, da den nærmeste forfølger Esbjerg er henholdsvis syv og otte point bagefter. Esbjergenserne mangler dog fortsat at møde både Silkeborg og Viborg.

I søndagens kamp mellem Fredericia og Silkeborg tog gæsterne føringen efter en lille halv time på et spektakulært selvmål.

Et frispark blev sendt ind i Fredericia-feltet, hvor hjemmeholdets Leonel Montano steg til vejrs og dirigerede bolden videre i mål til Silkeborg-føring.

I lange perioder af kampen formåede Fredericia at presse gæsterne, og det brændte flere gange på i Silkeborgs bageste geledder. Ind ville bolden dog ikke, og så endte det med en sejr til Kent Nielsens mandskab.

På torsdag står Silkeborg på eget kunstgræs over for Esbjerg i et opgør, der i tilfælde af en Silkeborg-sejr mere eller mindre endegyldigt vil hægte esbjergenserne af i oprykningskampen.