Spillede 104.124 kroner på dansk kamp

Sagen om matchfixing i FC Roskilde eksploderede sidste år, hvor det kom frem, at der var blevet udbetalt, hvad der svarer til cirka 300.000 kroner på klubbens kamp mod Næstved gennem spilfirmaet Tipico i forskellige sydtyske kiosker.

Men en østeuropæisk mand spillede også mere end 100.000 kroner på FC Roskilde-Silkeborg IF en måned tidligere, fremgår det nu af mandens afhøringsrapport fra politiet, som Operation X og TV2 Sport har fået indsigt i.

FC Roskildes kamp mod Næstved er den eneste, der hidtil har været fremme i medierne i forbindelse med matchfixingsagen.

Politiet endevendte Roskilde-spillernes økonomi, og der blev foretaget utallige afhøringer af Midt- og Vestsjællands Politi. Men man kunne aldrig påvise forbrydelser og droppede efterforskningen tilbage i marts.

Nu kan Operation X og TV2 Sport så altså fortælle, at et mistænkeligt spil desuden har fundet sted på opgøret mellem FC Roskilde og Silkeborg IF, som sidstnævnte vandt 2-1 efter tre scoringer i overtiden.

Manden bag spillet er en 20-årig, østeuropæisk mand, der bor med sine forældre i en boligblok på Midtsjælland. Han kom til Danmark for to år siden og har efterfølgende studeret, arbejdet i et supermarked og i et vikarbureau.

Trods de beskedne vilkår viser det sig, at manden har spillet 104.124 kroner på kampen.

- Der er ikke nogen historie i det. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg startede min spilkonto op med cirka 1000 kroner. Det var mine egne penge. Efter tre måneder havde jeg vundet over en million på alle mulige spil, fortæller østeuropæeren til Operation X.

Manden brugte bettingsitet 888 til at spille på kampen. Fire dage efter kampen mellem FC Roskilde og Silkeborg IF overførte han 200.000 kroner til sin egen konto og sendte 179.000 kroner videre til sin mor.

Han fortæller til Operation X, at han efterfølgende har tabt alle sine penge og lukket sine spilkontoer, fordi han ikke kunne styre det.

