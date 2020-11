Spiller trods corona-udbrud i truppen: Ser mærkeligt ud

Mens hele landet er lukket ned, og folk arbejder hjemmefra for at undgå at blive smittet med corona, så skal Vendsyssel FF møde Silkeborg, der er ramt af ni tilfælde af coronasmitte.

Vendsyssel-træner Lasse Stensgaard kalder det en spøjs situation med tanke på situationen i samfundet, men han fortæller samtidig til nordjyske.dk, at hverken han eller spillerne er bange for at blive smittet.

-Som sådan føler vi os ikke utrygge, men jeg synes, at det er ser lidt mærkeligt ud, når man ser på det i forhold til resten af samfundet, hvor der er mange, der må arbejde hjemmefra og så videre.

- Men vores team manager har talt med Divisionsforeningen, som siger, at der ikke er nogen evidens for, at der kan smittes under kampene, og de er overbevist om, at deres protokoller er tilstrækkelige. Så det tager vi til efterretning, siger han.

Vendsyssel FF har ikke fået den bedste start på sæsonen, hvor de indtager en niendeplads langt fra en plads blandt de seks bedste, der skal spille om opryknig.

Silkeborg derimod kan spille sig op på en andenplads med en sejr.

