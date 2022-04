Spillere udebliver - har ikke fået løn

Flere spillere i fodboldklubben Jammerbugt FC har ikke fået løn.

Derfor har spillerne i 1.-divisionsklubben valgt at udeblive fra tirsdagens to træninger. Det bekræfter anfører Diogo Pimentel over for TV2 Nord. Han fortæller desuden, at spillerne ikke har fået frokost de seneste to dage.

Det regionale medie skriver også, at Jammerbugt FC skylder flere lokale erhvervsdrivende over 100.000 kroner tilsammen.

Det drejer sig angiveligt om busselskabet Jørns Busser, Saltum Slagteren og Jetsmark Idrætscenter.

- Det er helt generelt en rigtig træls situation for os alle sammen, siger centerchef i Jetsmark Idrætscenter John Nielsen til TV2 Nord.

- Vi ved ret beset ikke, om klubben eksisterer i morgen.

John Nielsen beretter, at han tirsdag har holdt et møde med klubejeren og fået at vide, at der er penge på vej.

Den nordjyske klub er ejet af tyskeren Klaus-Dieter Müller, som købte sig ind i 2021.

Også i slutningen af november sidste år var der problemer med udbetaling af løn. Dengang forklarede administrerende direktør i klubben Søren Als Christiansen til B.T., at der var tale om en teknisk fejl.

Også på banen er der problemer for Jammerbugt. De ligger aktuelt sidst i nedrykningsspillet i landets næstbedste række.