Spøjs situation: Linjedommer spolerer hjørnespark

HB Køges Pierre Larsen havde ualmindeligt store problemer med at få bolden ind foran mål, da linjedommeren stod i vejen ved et hurtigt hjørnespark. Se den klodsede situation her

Det gik ikke helt efter planen, da Pierre Larsen ville sætte gang i et hurtigt hjørnespark i slutminutterne af Fremad Amager-HB Køge fredag aften.

Linjedommeren havde i hvert fald ikke fanget, at Pierre Larsen så hurtigt ville sætte bolden i spil, så han fik ikke flyttet sig, inden Larsen gik til bolden - og Larsen fik dermed bedre ram på dommerens ben end bolden.

Foto: Skærmfoto fra NENT

Situationen kunne have gjort ondt værre for HB Køge, der var bagud 0-1, da bolden efter det uheldige hjørne havnde i en god position for Fremad Amagers Michael Lumb, der satte i fuld spurt mod det modsatte mål.

Lumb måtte dog nøjes med det ene mål, han allerede stod noteret for, der gjorde ham til matchvinder i opgøret, der for Fremad Amagers vedkommende var vital for klubbens overlevelse i 1. Division.

Med 30 point i 29 kampe er Fremad Amager nu syv point foran Esbjerg fB, der ligger under nedrykningsstregen. Vestjyderne har dog en kamp i hånden, som de spiller i morgen.

Daniel Aggers HB Køge topper i øjeblikket 1. Divisions nedrykningsgruppe med 37 point.

