Stak af fra politiet: - Jeg er på vej til Sverige

Sagen om den skandaleombruste falske fodboldspiller Bernio Verhagen tog mandag en ny drejning, da hollænderen flygtede fra politiet og sin varetægtsfængsling efter en volds- og røveriepisode mod sin ekskæreste i en kiosk.

Derfor blev han efterlyst - men politiet kunne måske bare følge med på hollænderens Instagram-konto, hvis de ville pågribe ham.

For her slog han aftenen igennem flere opdateringer op i sin story. Først at han opholdt sig i Aarhus - og derefter en længere erklæring, hvor han først forklarede, at voldsepisoden var blæst op. Og dernæst slog fast, at han var på vej til Sverige.

'I dag forlod jeg fængslet, og lige nu er jeg på vej til en god ven i Sverige.'

'Jeg har tænkt mig at forblive tavs, indtil retssagen 10. januar.'

Ved mandagens retssag i Viborg blev han også sigtet for yderligere voldshandlinger mod ekskæresten, hvilket fik dommeren til at forlænge varetægtsfængslingen til og med 10. januar.

Men den del af var Verhagen tilsyneladende ikke enig i og tog flugten.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi er man dog ikke så overbevist om, at Verhagen har været hverken i Aarhus eller er på vej til Sverige. Således påpegede efterforskningsleder Christian Toftemark over for B.T., at han mente, at Verhagen stadig var i Holstebro.

Og vagtchef René Pagh fortæller, at politiet er bekendt med opslagene.

- Man må jo gerne skrive ting på Instagram, og vi følger da med i, hvad han skriver, siger han.

- Vi har fået en del henvendelser både fra folk, som har set ham, og fra folk, som har læst beskederne. Og vi vil stadig meget gerne have henvendelser, understreger René Pagh

Bernio Verhagen har siden starten af november været centrum for en bizar sag.

5. november meddelte Viborg FF, at klubben havde skrevet kontrakt med den hollandske offensivspiller Bernio Verhagen.

Klubben mente, at den havde indgået en aftale med Verhagen under falske forudsætninger.

26. november opsagde Viborg kontrakten, og samme dag blev han anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg.

