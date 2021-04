Stor familiebeslutning: - Ikke bare noget for sjov

Den kommende HB Køge-træner Daniel Agger har i flere år forberedt sig på at blive træner. Han rykker familien fra Sydspanien til Danmark for at forfølge drømmen

Når Daniel Agger sætter sig noget for, bliver det som regel sådan.

Derfor kom det heller ikke som en overraskelse for familien Agger, da den tidligere Liverpool-stjerne fortalte, at nu skulle de hjem til Danmark, for han skulle være træner i HB Køge.

Siden karrierestoppet i Brøndby i 2016 har Daniel Agger boet med familien i det sydlige Spanien.

Der har de det godt, men for Daniel Agger trak kunstgræsset i Køge mere end solen i Sydspanien.

Der kan han få det kick, som han har manglet siden karrieren - for at bruge hans egne ord - stoppede nogle år for tidligt.

- Det er en stor beslutning, men det er også en familiebeslutning. Heldigvis kender de mig også godt nok til, at når jeg vil noget, så mener jeg det. Det er ikke bare noget for sjov.

- De har også set mig arbejde benhårdt på det de seneste år. De har godt vidst, at det kom. Det handlede bare om timing, siger Daniel Agger til Ekstra Bladet.

Det var noget af scoop, som direktør Per Rud kunne præsentere onsdag. Daniel Agger og Lars Jacobsen bliver ny trænerduo i 1. divisionsklubben. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2021

Han har fået en treårig aftale med 1. divisionsklubben.

Så fra sommer bliver hverdagen helt anderledes for både den tidligere landsholdsanfører og hans kone, Sofie, og deres tre drenge, Jamie (11), Mason (8) og Billy (2),

- Vi har det godt, hvor vi er. Men vi har også boet i Danmark før og er som familie klar til en ny udfordring, og jeg er klar til at træde ind på denne her scene igen.

- Det ved de godt, og det har de også kunnet mærke, siger den 36-årige kommende HB Køge-træner.

Han har de seneste år har forberedt sig på, at dagen, hvor han blev træner, ville komme.

Han nød den første tid helt uden fodbold.

Det var godt for ham. Men hurtigt fandt han også ud af, at han savnede fodbolden, og der startede tanken om at blive træner.

- Det her har ligget og ulmet i flere år. Fodbold har været mit liv, og jeg har altid vidst, at det skulle være hele mit liv. Jeg har så meget mere at give af.

- Jeg havde brug for at komme væk, men jeg havde ikke været væk længe, før følte savn. Jeg mærkede, at jeg ikke kunne ikke blive væk, siger Daniel Agger.

Som så mange andre spillere før ham, blev han ramt, da presset forsvandt.

Det er hårdt at være på den store fodboldscene, men indimellem hårdere at træde ned fra den.

Lars Jacobsen (t.v.) får titel af first team coach i HB Køge. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Så selvom Capelli Sport Stadion i Køge ikke ligefrem er Anfield i Liverpool, glæder Daniel Agger sig til, at det bliver hans tur til at stå på sidelinjen og igen være en del af fodbolden:

- Jeg har brug for det pres. Jeg har brug for at stå på en fodboldbane og mærke det igen. Det er umuligt at sammenligne med noget andet.

- Jeg har levet og åndet for det i så mange år, og jeg har manglet det i flere år nu. Så det, jeg glæder mig allermest til, er at stå på en fodboldbane og igen have presset på sig.

