Stor interesse for dansk topscorer: - Jeg drømmer om at skifte

Wessam Abou Ali er klar.

Efter en stor sæson i NordicBet Ligaen for Vendsyssel IF, der kulminerede med en plads på årets hold, så har interessen for angriberen være stødt stigende.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke noget konkret på bordet, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger, så er der interesse fra både Norge, Sverige, Danmark og mere varme himmelstrøg.

Og hvis det står til 24-årige Wessam Abou Ali, så er han heller ikke at finde i den danske 1. division fra næste sæson. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg håber 100 procent på at komme afsted. Både klubben og jeg ved, hvad mine ambitioner er. Det er ikke jordens undergang, hvis det ikke sker. Men jeg vil afsted.

- Det er klart, at det kræver den rette klub for mig og også det rigtige tilbud for Vendsyssel, før jeg kan se mig selv i det. Men der er stadig nogle måneder at løbe på, så lad os nu se, om det ikke sker, siger han.

Wessam Abou Ali scorede 14 mål og kom på årets hold i den netop overståede NordicBet Liga.

Turbulent tid

Abou Ali kom i første omgang til Vendsyssel på en lejeaftale fra AaB i sæsonen 19/20, inden turen gik til Silkeborg for igen at vende tilbage til Vendsyssel på en permanent kontrakt.

Her har han været igennem en noget turbulent tid.

I september 2021 kollapsede han under en kamp. For omkring halvandet år siden punkterede han en lunge og brækkede to ribben på holdets træningslejr. Og nu – i den netop overståede sæson – kom han altså på årets hold efter en præstation, der blandt andet bød på 14 mål.

Derfor er det også specielt for hovedpersonen, hvis han – som alt tyder på – ikke længere skal spille fodbold i det nordjyske.

- Jeg har svært ved at sige, hvad Vendsyssel betyder for mig. For det betyder så ekstremt meget for mig. Jeg har aldrig haft det bedre. De mennesker, der er i klubben, har betydet alt for mig i de mørkeste tider.

- Det er jo noget, jeg aldrig kommer til at glemme. Det er noget, jeg kommer til at sætte pris på resten af mit liv.