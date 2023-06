Stor kovending: Hovedsponsor ombestemmer sig

Fodboldklubben Esbjerg oplyser mandag på sin hjemmeside, at Claus Sørensen Gruppen har forlænget hovedsponsoratet med yderligere en sæson.

Dermed er sponsoren vendt rundt på en tallerken og har droppet tanken om at stoppe sponsoratet.

I september sidste år meddelte Claus Sørensen Gruppen nemlig, at man ville trække sig som hovedsponsor fra sommeren 2023.

Det skyldtes utilfredshed med klubbens amerikanske ejere på daværende tidspunkt.

- Vi er langtfra enige i den tilgang og fremgangsmåde, som de amerikanske ejere har. Så når vores hovedsponsorat udløber næste sommer, må der andre til - det gør ondt, og det smerter mig, men sådan er det.

- Vi er færdige med Esbjerg, sagde John Riis Andersen, der var direktør i virksomheden på det tidspunkt, til JydskeVestkysten.

Nu har sponsoren ombestemt sig. Og mandagens nyhed kommer tilmed efter en række skuffende resultater i 2. division i denne sæson. Senest med søndagens 1-2-nederlag hjemme til B93.

Det er et nederlag, der gør oprykning til den næstbedste række tæt på usandsynlig for Esbjergs vedkommende.

Hvis Esbjerg skal rykke op, kræver det i sidste spillerunde en sejr ude over Kolding IF, mens B93 på hjemmebane ikke må hente point mod Thisted.

Esbjerg-direktør Jens Hammer Sørensen er midt i krisen på fodboldbanen lettet over opbakningen fra hovedsponsoren.

- Det har vi en enorm respekt for, og det er af afgørende betydning for det spændende projekt, der venter klubben, siger direktøren til klubbens hjemmeside.

Claus Sørensen Gruppen har været hovedsponsor i Esbjerg siden 2016. Firmaets direktør, Jesper Toft Mathiasen, vil gerne have klubben op i toppen af 1. division 'inden for en overskuelig fremtid'.

- Det er vigtigt, at klubbens fans og byens virksomheder står sammen om at skabe et langsigtet, holdbart fundament for elitefodbold i Esbjerg.

- Det kan kun ske ved, at alle, store som små, vælger at støtte op om EfB, så vi også fremadrettet har en klub med eget akademi og kan få klubben i sportslig og økonomisk balance, siger Jesper Toft Mathiasen.