Stormer mod Superligaen

Viborg er stadig godt på vej til at nappe en af de to oprykningsbilletter i fodboldens 1. division.

Fredag fik midtjyderne på hjemmebane en god start på weekenden, da oprykningsrivalerne fra Esbjerg blev slået med hele 4-0.

Dermed er Viborg på førstepladsen og Esbjerg på tredjepladsen nu adskilt af 11 point. Topholdet fra domkirkebyen har 63 point med syv kampe tilbage af oprykningsspillet.

Silkeborg kiler sig ind i mellem de to hold med 53 point på kontoen, men kan mindske Viborgs forspring til syv point med en sejr over HB Køge lørdag.

Viborg kom allerede foran efter et kvarters spil fredag. Efter et hjørnespark endte bolden ved bageste stolpe, hvor Justin Lonwijk stod klar og prikkede den ind.

Hollænderen var også på pletten, da det blev 2-0 et kvarter senere efter et nærmest identisk mål. Et hjørnespark blev forlænget mod bageste stolpe, hvor Lonwijk denne gang pandede bolden ind.

Esbjerg kom derefter lidt bedre med, men som slutfløjtet nærmede sig, gik det galt.

Først fik Rodolph Austin sit andet gule kort, og cirka ti minutter senere blev det så 3-0. Viborg udnyttede et boldtab af gæsterne til at stikke afsted i en omstilling, som blev afsluttet med et mål af 1. divisions topscorer, Sebastian Grønning.

Ondt blev kun værre for vestjyderne, der i 84. minut måtte se Younez Bakiz sparke 4-0-målet ind med lidt hjælp fra en Esbjerg-støvle, der ændrede boldens bane.

