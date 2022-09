Stort drama i Vejle: Så gik den ikke længere

Hjemmeholdet fra Vejle skulle lørdag aften forsøge at bygge videre på den fremragende sæsonstart, hvor det var blevet til syv sejre i syv kampe. HB Køge sørgede dog for, at det ikke blev til den ottende sejr på stribe.

I tillægstiden sikrede gæsterne sig en sejr på 2-1.

Vejle sad på tingene i første halvleg i Nørreskoven, men manglede alligevel kvalitet med bolden for at komme frem til de store muligheder.

Derfor kunne gæsterne fra HB Køge gå til pause med en god fornemmelse, da de holdt Vejle fra de helt store chancer.

Hjemmeholdet begyndte dog anden halvleg med et brag, da et indlæg i første minut fra venstresiden endte hos Vejles Marius Elvius.

Vejle-spilleren tog den flot med mod baglinjen, inden han sparkede den op i det fjerne hjørne fra en spids vinkel uden chance for Oskar Snorre i HB Køge-målet.

Annonce:

Gæsterne svarede igen ti minutter senere, da Nemanja Cavnic kunne heade et hjørnespark på tværs af feltet. Oscar Buch kom først på bolden og headede udligningen ind tæt under mål.

Vejle havde efterfølgende et par fine muligheder for at bringe sig foran lige efter HB Køges udligning, men skarpheden manglede for topholdet.

Dybt inde i dommerens tillægstid dukkede HB Køges nye angriber Yousef Salech op ud af ingenting. HB Køge-debutanten opfangede en lang bold, som han ragede til sig.

Salech holdt Vejle-forsvarerne væk, inden han sparkede den flot ind uden for feltet og sikrede dermed sit mandskab en tiltrængt sejr.

Vejle topper fortsat landets næstbedste række med 21 point i otte kampe. HB Køge indtager syvendepladsen med ti point.

Fik du læst?

Braithwaite forgyldt efter Barca-exit

Nice henter ny dansker efter Dolberg-afgang

Superligaen sælger sig dyrt