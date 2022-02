Strandet i Tyrkiet

Wessam Abou Ali brækkede to ribben og punkterede en lunge i en træningskamp mod Dynamo Moskva, og derfor ligger han lige nu i en hospitalsseng i Tyrkiet helt alene

23-årige Wessam Abou Ali har været ramt af forfærdelige uheld de seneste seks måneder.

Tilbage i september kollapsede den tidligere AaB-angriber i en kamp mod Lyngby og blev hastet på hospitalet.

Abou Ali skulle ikke overraskende bruge et godt stykke tid på at komme sig efter det uhyggelige kollaps, men han er i dag tilbage i fuldt vigør.

Eller det var han i hvert fald indtil i tirsdag i denne uge.

Her spillede Vendsyssel nemlig træningskamp mod Dynamo Moskva på holdets træningslejr i Tyrkiet, og her gik det igen helt galt for den uheldige angriber.

Han kolliderede voldsomt med Dynamos målmand, hvilket kostede en punkteret lunge og to brækkede ribben.

Det betød selvfølgelig, at Abou Ali skulle på hospitalet for at blive behandlet.

Imens den uheldige angriber var indlagt rejste resten af Vendsyssel-mandskabet hjem til Nordjylland, hvilket efterlod holdkammeraten mutters alene i Tyrkiet.

Vendsyssel-lejren har været i løbende kontakt med deres angriber, og planen er, at han kan tage hjem søndag, hvis tingene går som de skal.

Ulykkesfuglen er selv ved godt mod og fortæller, at det går meget bedre, men de mange hospitalsbesøg på det seneste er irriterende.

Den unge angriber har dog modtaget en hav af beskeder, som har varmet.

- Jeg har blandt andet fået en besked fra Dynamos keeper og fra deres træner. Derudover har jeg fået beskeder fra min familie og mine holdkammerater, og de varmer alle sammen, siger han.

Vendsyssel åbner forårssæsonen den 26 februar, når de på hjemmebane tager i mod Hobro.

