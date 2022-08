Succestræner uden tilbud

I Hvidovre er de glade, men de undrer sig også en del.

Det samme gør cheftræner Per Frandsen.

For det er efterhånden lidt af et mysterium, at han på sjette sæson er cheftræner for Hvidovre i landets næstbedste fodboldrække.

Den tidligere landsholdsspiller har skabt mirakler for få midler med traditionsklubben, der tre gange har vundet det danske mesterskab. Senest i 1981.

Han har ført dem op i 1. division, i pokalkvartfinalen og i sidste sæson var holdet tæt på oprykning til Superligaen.

Det var lige ved og næsten for Hvidovre i sidste sæson, der dog måtte se Lyngby og Horsens rykke op for næsen af dem. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu er de igen med helt fremme. De er startet stærkt med fem sejre og én uafgjort efter de seks første runder, hvor kun Superliga-nedrykkerne fra Vejle har gjort det bedre.

Til trods for den store sportslige succes, så har omgivelserne tilsyneladende ikke lagt mærke til, hvad Per Frandsen præsterer i Hvidovre.

Annonce:

- Det er mig en gåde, at vi stadig har Per Frandsen som cheftræner. Vi har ikke fået én eneste henvendelse. Og det er virkelig meget overraskende, når man ser på, hvad han har præsteret hos os, siger Hvidovre-direktør, Peter Lassen.

Peter Lassen er overrasket over, at der ikke har været én eneste henvendelse på Per Frandsen. Foto: Aleksander Klug/Ritzau Scanpix.

Han tilføjer:

- Per går meget under radaren, fordi han ikke er en type, der har behov for at fortælle omverdenen, hvor dygtig han er. Men Per er meget dygtig, og vi er meget glade form, han er hos os, påpeger han.

52-årige Per Frandsen er glad for at være cheftræner i Hvidovre, men han lægger ikke skjul på, at det overrasker ham, at ingen klubber har kigget hans vej de senere år.

- For to år siden var jeg til en samtale i Saint-Gilloise, men fik ikke jobbet. Før sidste sæson havde en en samtale med Lyngby, der gik andre veje.

- De seneste halvandet år har jeg ikke fået én eneste henvendelse. Og det kan da godt overraske mig lidt. Jeg er ikke engang blevet kaldt til én samtale, forklarer Per Frandsen.

Læs også:

Derfor sadler Brøndby om

Alt om FCM's nye chef - Iskold 'Cruyff på tube'

Afviser Brøndby blankt