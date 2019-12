Superliga-bejler køber træner fri

Ambitionerne er store i Kolding IF, som i november fyrede cheftræner Anders Jensen efter en dårlig periode, som efterlod klubben på fjerdepladsen i Danmarks næstbedste fodboldrække, NordicBet Ligaen.

Nu har Kolding IF så fundet den nye mand til trænersædet, og han kommer fra 2. Division. På klubbens hjemmeside har de offentliggjort, at man har ansat 34-årige Morten Mølkjær, som købes fri af Aarhus Fremad, der topper 2. Divisions Gruppe 2.

Det er ifølge Kolding IF sket efter grundig research, og i Kolding er de glade for at hente det, de kalder for et af landets største trænertalenter. Det fortæller klubbens sportschef, den tidligere Superliga-profil Niki Zimling.

- Profilen passer perfekt i det, som klubben gerne vil stå for. Han er engageret, hårdtarbejdende og en rigtig dygtig træner, som skal være med til at løfte KIF til næste niveau. Det er et stort scoop for Kolding IF, og vi er stolte af at kunne tiltrække en sådan kapacitet, siger Zimling, der kun har roser tilovers for Morten Mølkjær:

- Morten har en god forståelse for spillet, en positiv tilgang til måden det skal spilles på, og er velovervejet i pressede situationer. Morten er også rigtig velskolet under trænere som Ove Pedersen, Peter Sørensen, Morten Wieghorst og Glen Riddersholm.

Morten Mølkjær er ny cheftræner for Kolding IF. Foto: Claus Bonnerup

Også hovedpersonen selv ser frem til at starte i sit nye job.

- Jeg har en rigtig god følelse og er beæret over, at Kolding har taget kontakt til mig. Jeg føler mig klar og rustet til opgaven, og glæder mig usandsynligt meget til at komme i gang, siger han og fortsætter:

- Jeg er en faglig kompetent træner og taktisk stærk. Jeg er god til at omgås mennesker generelt, og det er en god kompetence, når man skal have nogen til at præstere på en fodboldbane.

Morten Mølkjær skifter arbejdsgiver med øjeblikkelig virkning, og er derfor med i Kolding IF's forberedelser til den forårssæson, som starter i slutningen af februar. Her skal han forsøge at forbedre klubbens øjeblikkelige fjerdeplads, hvor der er ni point op til topholdet Vejle. Det meldes ikke ud, hvor meget Kolding IF har måtte betale for at købe Mølkjær fri.

