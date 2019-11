Superliga-bejler kyler træneren ud

Kolding IF har trods en fjerdeplads valgt at skille sig af med cheftræner, Anders Jensen, oplyser klubben

26 point efter 17 kampe og en fjerdeplads i 1. division.

Fodboldklubben Kolding IF har blandet sig i toppen af landets næstbedste fodboldrække efter oprykningen fra 2. division.

Men i den seneste tid er holdet løbet ind i en stribe nederlag, og det koster nu cheftræner Anders Jensen jobbet, skriver Kolding IF på sin hjemmeside.

- Spillemæssigt har kurven derimod været nedadgående. Der savnes en positiv udvikling af spillet, holdet samt den enkelte spiller.

- En udvikling, der ikke er holdbar, såfremt målsætningen om at etablere sig fast i NordicBet Ligaen skal opfyldes. Efter modne overvejelser skifter Kolding IF derfor ud på cheftrænerposten. En beslutning, der er truffet af den sportslige ledelse og en enig bestyrelse, skriver klubben.

Kolding IF tabte søndag 0-2 hjemme til HB Køge. I de seneste seks kampe er det blevet til fire nederlag og to sejre. Den tendens skal klubben have vendt, og derfor er der brug for en ny træner, mener sportschef Niki Zimling.

- Vi har behov for en cheftræner, der i højere grad kan udvikle holdet, spillestilen og den enkelte spiller. Vi savner, at der bliver taget bedre hånd om nytilkomne spillere og talenter, ligesom klubbens egne talenter i de kommende år i større grad skal bringes i spil, siger den tidligere midtbanespiller til hjemmesiden.

Den forklaring forstår den nu tidligere cheftræner ikke rigtigt.

- Jeg kan ikke få det til at hænge sammen, at jeg ikke er den rigtige. Jeg fik besked på, at vi skulle overleve for hver en pris, og det synes jeg, at vi er godt på vej mod, siger han til JydskeVestkysten.

- Det er rigtigt, at vi har haft nogle udfald på det sidste. Men det her handler ikke kun om det sportslige. Jeg var ikke parat til at gå den vej, nogle i klubben ville, siger han til avisen og afviser at komme nærmere ind på, hvilken vej det er.

Han bekræfter dog, at der er folk i klubben, der har haft en holdning til, hvilke spillere der skal spille.

Klubben går nu i gang med at finde Anders Jensens afløser.

Kolding IF mangler at spille en enkelt kamp før vinterpausen i 1. division. Den 17. november møder holdet på udebane Skive.

