Superliga-håb strandet efter kæmpe brøler: - Det kom som et stort chok

Næstved BK hentede i januars transfervindue to lejesvende i form af Jeppe Illum fra Vendsyssel FF og AC Horsens' Tobias Arndal, men de to offensivspillere kommer næppe i kamp for de grønblusede.

NordicBet Liga-klubben med direktør Jacob 'Gaxe' Gregersen i spidsen har således begået en stor brøler og glemt at registrere Illum og Arndal i tide. Næstveds anke blev afvist af Fodboldens Disciplinærinstans.

Dermed er Tobias Arndal og Jeppe Illum fanget som lus mellem to negle. De er ikke i stand til at spille for den klub, de på papiret er tilknyttet, så som tingene er lige nu, har de udsigt til et forår uden spilletid.

21-årige Tobias Arndal spillede kun ganske få minutter for AC Horsens i efteråret, så lejeaftalen med Næstved blev indgået med henblik på at få nogle tiltrængte minutter på banen. Det kan han skyde en hvid pil efter.

- Jeg er ærgerlig, frustreret, skuffet. Der er rigtig mange ting, man kan sige om den situation, jeg står i, og det kom selvfølgelig som et stort chok, at det overhovedet kunne ske. Ifølge Spillerforeningen er det første gang, at sådan er sag er opstået, så det er meget ærgerligt, at jeg er involveret, siger Tobias Arndal til tipsbladet.dk.

Tobias Arndal tog til Næstved for at få mere spilletid, men han har dog allerede gjort sig bemærket med mål i Superligaen. Her for AC Horsens mod SønderjyskE i 2017. Foto: Anders Brohus/POLFOTO

Han fastslår, at han ikke har nogen idé om, hvad der kommer til at ske. I første omgang har han fået lov til at træne med i AC Horsens, hvor han er på kontrakt frem til sommeren 2021.

- Jeg fokuserer kun på at kigge fremad og gøre noget ved de ting, jeg kan påvirke, og det er spillet på banen. Jeg har trænet med i Horsens i dag, og jeg håber, at jeg kan være med resten af ugen, men nu må vi se.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, og jeg forsøger at holde tankerne væk fra det, selv om det er svært. Det har helt sikkert været en test af min mentale styrke, siger Arndal og tilføjer:

- Selvfølgelig er jeg bitter, og det håber jeg da også, at Næstved er. Det er jo også en ærgerlig situation for dem. De mister to spillere, som de havde satset på, men det er ikke sådan, at jeg bærer nag.

- Det er menneskeligt at fejle, og der er ikke nogen, der gør sådan noget med vilje. Jeg har snakket med ”Gaxe”, og han er ked af det, siger Arndal.

Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Tobias Arndal tror reelt ikke, at der er nogen chance for, at han kommer til at tørne ud for Næstved BK i foråret.

- Min mavefornemmelse er ikke god. Nu er Næstved foreløbig blevet afvist to gange, og så har jeg da svært ved at forestille mig, at en tredje gang skulle ændre noget, lyder det fra den uheldige angriber.

Tobias Arndal vil kunne skifte til klubber i Norge og Sverige, hvor transfervinduet stadig er åbent, men han fastslår, at han ikke er sikker på, det vil være det rigtige for ham i den nuværende situation.

'Rigtige venner' - Bech og Seier arbejder tæt sammen

De syv brikker til Zornigers fald

Eksklusive billeder: Kom helt tæt på de nye F1-racere