Superliga-klub henter Aggers målmand i Køge

Oskar Snorre skal fremover spille fodbold i Randers.

Onsdag oplyser Randers FC på sin hjemmeside, at den 24-årige målmand har skrevet under på en treårig kontrakt med klubben. Snorres skifte træder i kraft til sommer.

Den unge målmand forlader dermed HB Køge, hvor hans kontrakt udløber efter indeværende sæson.

- Jeg glæder mig vildt meget til at komme til Randers. Det har været undervejs i et stykke tid, og jeg er glad for, at det nu er kommet på plads, for det føles som det helt rigtige skridt for mig, siger Snorre på Randers' hjemmeside.

Han tager til det jyske efter tre sæsoner i Køge. Snorre fik sin fodboldopdragelse i Lyngby, som han forlod i 2020.

I efteråret 2019 var han udlånt til Haugesund i Norge.

- Jeg har fået en masse erfaring i HB Køge, og nu er det tid til at tage skridtet op. Jeg skal lære en masse, udvikle mig yderligere og så være klar, når chancen byder sig. Målet er at blive den næste superligamålmand i Randers og vise klubben og fansene, at de kan stole på mig, siger Snorre.

Målmanden har foreløbigt spillet 92 kampe for HB Køge. Han er desuden noteret for optrædener på diverse ungdomslandshold.

- Vi har søgt en ung sulten profil til vores målmandsteam, så vi fastholder og udvikler en god træningskultur. Det får vi i Oskar Snorre, og jeg glæder mig til at se, hvad Erik Boye (målmandstræner, red.) kan få ud af ham, siger Randers-træner Rasmus Bertelsen på klubbens hjemmeside.

Svenske Patrik Carlgren har i flere år været fast mand i Randers-målet og udmærket sig som en af Superligaens bedste keepere. Oskar Snorre ser derfor ud til at skulle indtage en rolle som reserve.