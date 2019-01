Superliga-nedrykker klar til salg: - Nu lader vi advokaterne gøre deres arbejde

Fodboldklubben FC Helsingør gør sig klar til at sælge sig selv til interesserede investorer.

1. divisionsklubben oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at den har stiftet et aktieselskab, hvor førsteholdet samt U17- og U19-holdene er blevet udskilt fra moderklubben.

Bestyrelsesformand Finn Moseholm regner med, at selskabet vil få tilført et tocifret millionbeløb.

- Vi har en gruppe af lokale investorer, der har vist stor interesse i at investere i klubben, ligesom vi har en udenlandsk investorgruppe, der har vist interesse i at købe op til 51 procent af aktierne, siger Moseholm.

Formand slår dog fast, at FC Helsingør fortsat skal være en lokalt forankret klub, selv om klubben skulle komme på udenlandske hænder.

- Det er en investorgruppe, som vi har haft en god dialog med gennem længere tid, og som vi føler, kan bidrage til at fortsætte videreudviklingen af det FC Helsingør, som vi kender i dag. En lokal forankret klub med stærke bånd til byen Helsingør, siger Finn Moseholm.

Han slår samtidig fast, at det endnu ikke er sikkert, at den udenlandske investorgruppe investerer i Helsingør.

- Nu lader vi advokaterne gøre deres arbejde, og så er jeg sikker på, at vi er meget klogere inden for de kommende uger.

- Sideløbende med det arbejde, igangsætter vi nu en emission, hvor lokale får mulighed for at købe aktier i FC Helsingør A/S, siger formanden.

FC Helsingør rykkede i sidste sæson ud af Superligaen sammen med Silkeborg og Lyngby. Helsingør er i øjeblikket placeret på sidstepladsen i 1. division.

