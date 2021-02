Sviner dansk klub: - Bortset fra fodbold og gymnastiksal er der intet

Den hollandske angriber Jordie van der Laan prøvetrænede i sommer hos Hobro IK, efter at klubben i sommer mistede offensivprofilen Emmanuel Sabbi til OB, men det udmøntede sig ikke i en aftale for hollænderen.

Det er imidlertid ikke noget, han ærgrer sig synderligt meget over. Jordie van der Laan ved, at han ville kede sig meget i det nordjyske, hvis han var endt i Hobro.

Det siger angriberen i et interview med avisen De Gelderlander.

- Udfordringen ved Hobro, hvis jeg var skiftet dertil, var sportslig. Bortset fra fodbold og gymnastiksalen er der intet der. Jeg ved allerede nu, at jeg ville kede mig i en sådan klub, siger Jordie van der Laan og tilføjer:

- USA og Australien - det ville være en anden historie. Så har man mere at lave udover fodbolden. Mere at opleve. Jeg leder efter et eventyr.

I stedet for Hobro IK havnede 27-årige Jordie van der Laan hos VV DOVO Veenendaal i den fjerdebedste hollandske række. Han har dog ikke opgivet drømmen om et eksotisk skifte, og har har sat gang i jagten på en ny klub med et opslag på LinkedIn.

- Mit navn er Jordie van der Laan. Jeg er en 27-årig hollandsk fodboldspiller. Til sommer vil jeg være en transferfri spiller på udkig efter en ny udfordring, helst i udlandet. Jeg er 195 centimeter høj, kan sparke med begge ben og kan spille som angriber og 10'er. Jeg har scoret mere end 80 mål på semiprofessionelt niveau i Holland, skriver van der Laan ifølge aviesn.

Over for De Gelderlander siger angriberen, at han har hørt fra flere klubber i udlandet, som har set opslaget.



Værsgo, Hjulmand: Her er de næste ti landsholdsspillere

Jes Dorph: Frygtede FCK-æraen var slut

Stiller op til kampvalg

Hollandsk kanon var i spil som dansk landstræner

Rystende billeder: Fans trodser råd