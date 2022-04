Sygemeldt klubejer betaler løn kontant

Man bliver næsten forpustet af at skabe sig et overblik over, hvad der er op og ned i 1. divisionsklubben Jammerbugt FC i disse dage.

Og hvis man ikke allerede var det, så bliver man det formentlig nu.

Flere af de spillere, der ikke har fået udbetalt marts-løn af klubejer Klaus-Dieter Müller, har nu fået betaling, men det er sket kontant.

Det oplyser vicedirektør i Spillerforeningen, Allan Reese, til Ekstra Bladet.

- I går (søndag, red.) får vi oplyst, at Klaus har udbetalt løn til nogle spillere gennem en kontant betaling, lyder det fra vicedirektøren, der sammen med sit team er gået i gang med at undersøge det hele nærmere:

- Det er meget, meget usædvanligt og uden fortilfælde vil jeg tro. Der er nogle helt åbenlyse forhold, som er problematiske for spillerne, når de ikke har en lønseddel at forholde sig til. Og hvordan har man fundet frem til sådan en kontant betaling. Hvad med skat? Hvad med AM-bidrag og pension? Spørgsmålene er mange, lyder det.

Der er tilsyneladende stadig spillere, som ikke har fået løn, ligesom det ikke er alle, der modtaget kontanter.

Forud for søndagens kamp mod Esbjerg, som Jammerbugt FC endte med at vinde, sygemeldte Klaus-Dieter Müller sig med maveonde. TV 2 Nord berettede om, at spillerne på det her tidspunkt endnu ikke havde fået deres løn, selvom de var blevet stillet det i udsigt.

Ekstra Bladet har flere gange forsøgt at fange klubejeren, men uden held, og Jammerbugt FC's presseafdeling har ikke noget at tilføje i sagen, da de ganske enkelt ikke er blevet informeret om det.

Det hele begyndte for alvor at rulle sidste mandag, fordi en gruppe spillere udeblev fra træning som en protest over, at de ikke havde fået betaling. Samtidig blev det afsløret, at Klaus-Dieter Müller skyldte over 100.000 kroner til lokale erhvervsdrivende.

Efterfølgende lovede han, at lønnen var på vej.

Men fredag blev det igen dramatisk.

Seks spillere ville ifølge Spillerforeningen blive smidt ud af Jetsmark Idrætscenter, som husede flere af spillerne, fordi tyskeren ikke havde betalt for huslejen. Efter enorm forvirring forklarede Müller til Ekstra Bladet, at de skulle flytte i lejligheder, og at det hele tiden havde været planen.

Der blev som planlagt spillet fodbold på Jetsmark Stadion søndag eftermiddag. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Byder en million

Midt i kaosset kan der være oprydning på vej. Ifølge forretningsmanden Per Mariager, er der lagt et bud på at købe klubben fra lokale investorer.

Mariager, der også er storsponsor for 1. divisionsklubben med firmaet Senia, fortæller til Nordjyske, at buddet ikke helt matcher klubejer Klaus-Dieter Müllers forventninger.

- Vi har budt en million kroner, og her er det et indbygget krav, at de penge bliver deponeret på en konto. Så kan kreditorer få deres penge, og så må vi se, hvad der er tilbage til Klaus-Dieter Müller.

Ifølge det regionale medie vil den tyske ejer have 1,2 millioner euro for klubben. Det svarer til lidt over otte millioner kroner, og spørgsmålet er så, hvor de penge skal hæves henne.