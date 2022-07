Tåbelig aktion: Markspiller sendt på kassen

Hillerød måtte sætte en markspiller på mål allerede to minutter inde i anden halvleg mod Sønderjyske, fordi reservemålmanden fik rødt kort efter to minutter på banen

Oprykkerne fra Hillerød har fået en håbløs start på livet i NordicBet Ligaen.

I debuten blev det til 1-5 mod Vendsyssel, og lørdagens møde med Sønderjyske blev en tro kopi. Trods en overraskende 1-0-føring fik nordsjællænderne ørerne i maskinen hjemme i Hillerød og tabte 1-5 til Superliga-nedrykkerne.

Som om det ikke var nok, så måtte de oven i købet sætte en markspiller på mål i det meste af anden halvleg. Reservekeeper Thomas Gall, som i øvrigt er søn af en vis Benny Gall, kom ind i pausen, men fik direkte rødt kort to minutter senere.

Se episoden i videoafspilleren øverst i artiklen

Målmanden mistimede ganske enkelt en sønderjysk fremlægning og så sig nødsaget til at snuppe bolden med hånden uden for feltet. Dommeren kvitterede med direkte rødt kort, og så var gode råd dyre.

Annonce:

For selvom Hillerød-træner Christian Lønstrup havde mulighed for at skifte ind, så var der ikke flere målmænd på bænken. Kun Alexander Jensen, som blev taget ud i pausen efter 45 hårde minutter, hvor han måtte pille bolden ud af nettet tre gange. Hillerøds førstemålmand er desuden søn af den tidligere landsholdsspiller Niclas Jensen, nu vi er i gang med de familiære relationer.

I stedet var den tidligere Brøndby-spiller Gregers Arndal-Lauritzen den heldige, som fik testet sine evner i buret. Forsvarsspilleren nøjedes med at lade sig passere to gange.

Hillerød er med nederlaget sidst i landets næstbedste række, mens Sønderjyske topper sammen med oprykkerkollegerne fra Vejle, der lørdag vandt over Fremad Amager.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan se højdepunkterne fra kampen mellem Hillerød og Sønderjyske nedenfor