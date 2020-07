Tæt på Ajax

Den 16-årige Wahid Faghir er gået i gang med at skrive et sandt fodboldeventyr.

Vejles største talent i nyere tid behøvede kun 10 minutter på banen til at skyde den stolte klub en 2-0 sejr over Vendsyssel, som viste sig ikke at være nok til at et hurtigt come back i Superligaen.

Nu skal Vejle vente til tirsdag, når Nykøbing FC kommer på besøg i Nørreskoven.

Efter at have opfyldt kravet for en hurtig tilbagekomst med en sejr, betød en sen udligning af Viborg til 2-2 mod Fremad Amager, at champagnepropperne ikke kom at springe i Hjørring.

Vejle-spillerne måtte vente næsten en halv time på dne nedslående besked om, at Viborg havde fået uafgjort.

Kampen i Sundby Idrætspark var blevet udsat, fordi de trafikale problemer på Fyn havde forsinket Viborg..

Oprykkerne kan til gengæld glæde sig over at have så talentfuld en teenager som Wahid Faghir, så længe det vil vare.

Wahid Faghir kan snart blive den næste dansker i Ajax Amsterdam og dermed komme til at gøre den jævnaldrende Eskild Dall fra Silkeborg selskab i 'danskerklubben'.

Så skørt er transfermarkedet: Det vanvittige transfercirkus

En klub som siden 70'erne har gentet cdet ene talent efter det andet startende med Frank Arnesen og Søren Lerby

Den hollandske storklub følger ham tæt og har haft repræsentanter til de to seneste kampe.

Uanset om Ajax eller ikke er det til ingen skade, at han kom ind som indhopper og fjernede den sidste tvivl om udfaldet.

Vejle havde en aften, hvor man havde umådelig svært ved at score.

Efter at have brændt og brændt før pausen kom der endeligt en bold i nettet tidligt i 2. halvleg.

Den finske landsholdsspiller Juhani Ojala headede topholdet foran med 1-0 ved et hjørnespark, som ukrainske Sergiy Gryn forlængede med et akrobatisk hælspark.

Det var Vejles normale så målfarlige frontangriber Kjartan Finnbogason, som for en gang skyld både uskarp og uheldig.

Således var der et hovedstød på overliggeren.

Han var ikke alene om at misbruge store muligheder.

Synderne var Lucas Jensen, Jacob Schoop og Sergiy Gryn.

Inden Wahid Faghirs mål til 2-0 nåede de medrejsende Vejle-ledere at få en forskrækkelse, da hollænderen Ali Messaoud havde et nærgående hovedstød.

Vendsyssel-træner Johnny Mølby måtte hive Emmanuel Ogude ud i utide, da han lænede sig op af en udvisning.

Dommer Psatrick Gammelholm kunne sagtens have givet ham et andet gult kort, da han gik alt for hårdt til gæsternes Ylber Ramadani.

Se også: Fodboldspillere anmelder holdkammerat for vold

Se også: Vingaards vilde kasse! Snød målmanden fuldstændig