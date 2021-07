Terror-træner: - Har aldrig slået!

Esbjergs chefræner, Peter Hyballa, fortæller, at han er chokeret over de beskyldninger om fysisk og verbal afstraffelse, der er fremsat imod ham

Det har blæst med orkanstyrke i Esbjerg, siden 1. divisionsklubben ansatte Peter Hyballa som cheftræner i slutningen af maj.

Den 45-årige tysker har vadet ind i den i forvejen stormombruste fodboldklub med træsko på, og hurtigt begyndte historierne at pible frem om utilfredse spillere og en yderst kontroversiel trænerstil.

Cheftræneren har af forskellige årsager ikke ønsket at udtale sig undervejs i forløbet.

Tirsdag lykkedes det Ekstra Bladet at sætte en interviewaftale op med Peter Hyballa, der var mere end kampklar til at give sin version af sagerne om bl.a. slag mod spillere, udskamning foran holdkammeraterne, verbal tortur og et træningsprogram så hårdt, at skaderne vælter ind.

- Jeg har fra starten forsøgt at indføre en anderledes træningsstil. Meget intensitet, sprint og boldteknik. Jeg er en følelsesmæssig træner. Jeg forlanger meget af mine spillere. Det virker komisk at sige det nu, men jeg tror, spillerne kan lide denne stil, indleder Peter Hyballa og fortsætter.

- Når vi presser intensivt, foretager vi flere højintense løb. Vi har altså kun tre skader med under en uge inden turneringsstart. Så starten har egentlig gået okay, indtil min yndlingsavis Ekstra Bladet begyndte at skrive de her historier. Så ændrede det sig meget.

Ekstra Bladet kan mange ting, men avisen kan nu ikke påtage sig skylden for Peter Hyballas tumultariske periode på Vestkysten.

En samlet spillertrup har ytret utilfredshed med fysisk afstraffelse og en stærkt nedladende omgangstone. Hurtigt blev spillerforeningen inddraget i sagen, da en samlet EfB-trup sendte et brev til foreningen med klager over Hyballa.

- Jeg er godt klar over, at Ekstra Bladet ikke finder på historierne ud af det blå, for Spillerforeningen har henvendt sig til mig. Det var meget overraskende. I min verden, hvis en spiller har et problem med mig eller en anden holdning end min, så må de komme til mig og tage snakken.

- Ingen spillere kom til mig med noget som helst. Men alligevel havde jeg en samtale med spillerforeningen vedrørende ting, som jeg havde gjort.

- De mener, at jeg har straffet spillere. Men jeg har ikke straffet nogen spillere. Jeg er en hård træner, og den stil kan man diskutere. For hvad er en hård træner? Jeg var fuldstændig uforberedt. Ingen fortalte mig noget. Spillerforeningen kunne have inviteret mig med til mødet. De sagde bare, jeg var skyldig.

- Jeg var meget chokeret. Og så kom I med jeres artikler. Så kom de tyske medier. Så kom der endnu flere artikler. Til sidst ringede min mor, og jeg kunne ikke forklare, hvad der var sket. For mig har der ikke foregået noget alvorligt.

- Jeg har aldrig slået en spiller

Det stod hurtigt klart for den brede offentlighed, at Peter Hyballa kom til Esbjerg med nye idéer og nye metoder.

Det gik ud over bl.a. Jakob Ankersen, Yuri Yakovenko og Kevin Conboy, der er blevet sendt i U-truppen i Esbjerg.

- Det skete udelukkende på grund af det sportslige. Jeg har tænkt på, hvad der var bedst for vores spillestil. Det var en svær beslutning, men også en bestyrelsesbeslutning.

Så Ankersen, Conboy og Yakovenko er ikke gode nok til Esbjergs spillestil?

- Hvad betyder ikke gode nok? Lige nu har de været nødt til at træde et skridt tilbage, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

Selv om degraderingen af stjernespillerne er på kanten af det tilladte, så er trækket trods alt set før, når en ny træner vil implementere nye ting i en trup.

Det er straks mere kontroversielt, når flere kilder til Ekstra Bladet fortæller om fysisk og verbal afstraffelse. Blandt andet har kilder fortalt til Ekstra Bladet, at Con Ouzunidis fik vredet sin ene brystvorte rundt med ordene 'Du har større bryster end min kæreste.'

- Jeg har aldrig vredet en brystvorte rundt på nogen spiller. Det er en løgn.

Har du slået en spiller?

- Nej. Hvad er et slag? Jeg har klappet spillere på skulderen, men er det et slag?

Vi hører fra flere kilder, at dit slag/klap efterlod et rødt mærke.

- Nej, jeg har aldrig slået en spiller. Jeg har motiveret mine spillere. Det er der mange, der gør. Jeg betegner det ikke som et slag. Men jeg klapper heller ikke mine spillere på skulderen længere, så tak for det, Ekstra Bladet. For ellers kommer der nok endnu en artikel.

- Det er det samme med brevet til spillerforeningen. Der er én eller to spillere, der har hørt om episoden og så skrevet til spillerforeningen.

Det er ikke én eller to spillere, der har skrevet et brev til Spillerforeningen. Det er en samlet trup, der har underskrevet det.

Der er blandt andet klaget over en nedladende tone og fysisk straf. Du er uenig i, at du har straffet nogen fysisk, men hvad med din tone og kommentaren til en spiller om, at han har større bryster end din kæreste.

- Det har jeg sagt, ja, men det var med et glimt i øjet og sjov i stemmen. For mig er det fodboldsprog. Jeg har talt med denne spiller, og spurgt, om det var for hårdt. Han sagde nej, og at det i hvert fald ikke var ham, der havde klaget.

- Hvad angår brevet, så er det ikke alle spillere i truppen, der kan dansk, så det er interessant for mig. Jeg fokuserer ikke på det mere.

'Kulturforskellene' står i kø

Selv om Peter Hyballa ikke er enige i alle de beskyldningerne, der er rettet imod ham, så erkender han, at han måske ikke har kendt godt nok til den danske kultur og mentalitet, da han takkede ja til jobbet.

- Der har været uenigheder om min trænerstil. Selvfølgelig. Det kan sagtens være, at jeg virker aggressiv i den danske kultur her og nu. Jeg kalder det emotionel. Kulturen kan kalde mig hård, jeg siger top-træner. Nogle siger uvenlig, jeg siger provokerende.

- Jeg er meget intelligent. Jeg er ikke dum. Hvis jeg skal tilpasse mig til den danske kultur, så gør jeg det. Hvis et klap på skulderen er straf i den danske kultur, så stopper jeg med det, selv om det ikke er straf i Tyskland. Men ingen har fortalt mig reglerne. Heller ikke medierne.

Det kan Ekstra Bladet trods alt ikke tage skylden for, at du ikke har været klar over reglerne i klubben eller kulturen i landet.

- Du ved, hvad jeg mener.

Hmm, måske gør jeg, men Ekstra Bladet har jo ikke skrevet historierne ud af det blå. Det har været flere klager og uoverenstemmelser på grund af din opførsel, som du siger, du har tilpasset. Men har de amerikanske ejere bedt dig om at tilpasse dig?

- Ejerne har stået bag mig fra dag ét. De har sagt, at de stoler på mig. Men de har sagt, at jeg skal tænke mig om, hvordan jeg formulerer mig over for spillerne, hvis det virker for hårdt. Jeg tilpasser mig gerne, og jeg er nok en Hyballa-light den næste tid.

Du har bl.a. kaldt Isak Olafsson en 'shit defender'. Har det også noget at gøre med kulturen?

- Jeg husker ikke helt episoden, men jeg mener, jeg sagde til Isak Olafsson, at det var en lorteberøring. Det var mig, der ville have Isak til klubben, og vi har talt om situationen. Han har forsikret mig om, at han ikke følte sig skidt behandlet.

- Det værste er da, hvis træneren ikke taler til dig eller retter på dig. Men det kan være, at jeg i Danmark ikke skal sige lorteberøring, men at berøringen ikke var god nok. Igen, så tilpasser jeg mig.

Kan du forstå, hvis fans, sponsorer, medier og andre synes, det virker hårdt, og at du virker hård?

Jeg kan sagtens forstå, hvis man kun læser aviserne, at folk tror, det er et uhyre, der er træner i Esbjerg. Men jeg er anderledes i min trænerstil og spillestil. Jeg er måske også en smule anderledes i min top-træner-mentalitet. Men lad mig spørge dig, hvis jeg virkelig straffede mine spillere, hvorfor har jeg så lige trænet intensivt med 20 spillere, der var glade?

Fordi de er på kontrakt, og det er deres job.

- Nej, min pointe er, at der er en god stemning og intensitet i træningen. Det er op til folk selv at vurdere, hvad de synes om mig. Men hvad er definitionen på hård? På respekt?

- Toptrænerne har følelserne med på træningsbanen. Det er min stil, og hvis du synes, det er for hårdt, så er det din tankegang. Det er ikke min tankegang, men jeg ved nu, at i dette land, så kan min stil virke for hård. Det tilpasser jeg. Jeg er ikke perfekt, men jeg er heller ikke en terror-træner.