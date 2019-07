Tidligere Brøndby-folk smutter fra kaosklub

Spillerflugten fortsætter i FC Roskilde.

Den sjællandske 1. divisionsklub har denne sommer sagt farvel til en lang række profiler, og nu har to yderligere forladt domkirkebyen.

De to tidligere Brøndby-folk Mikkel Thygesen og Daniel Stenderup har begge fået ophævet deres kontrakter med Roskilde, der slås hårdt for at få nedbragt udgifterne.

Thygesen fik revet sin kontrakt i stykker mandag, og den tidligere Superliga-profil kan meget vel have spillet karrierens sidste kamp.

- Lige nu slapper jeg af i en uges tid, og så må vi, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid. Jeg har ikke helt taget beslutningen endnu, men jeg kunne godt forestille mig at gå trænervejen, siger Mikkel Thygesen til Ekstra Bladet.

Den 34-årige midtbanedynamo starter til januar A-træner-uddannelsen.

Mikkel Thygesen nåede tre landskampe. Billedet er fra hans debut mod Tjekkiet i 2006. Foto: Lars Poulsen

Hans nu tidligere holdkammerat både fra Brøndby- og Roskilde-tiden Daniel Stenderup fik onsdag ophævet sin aftale med kriseramte sjællandske klub, og midterforsvareren har ingen planer om at stille støvlerne på hylden.

Han håber hurtigt at kunne finde en klub på minimum 1. divisionsniveau, hvor han kan fortsætte karrieren.

Stenderup kom til FC Roskilde i begyndelsen af 2017 efter et ophold i Esbjerg.

Med Stenderup og Thygesens afgang er der tyndet yderligere ud i en trup, der efterhånden er så smal, at det kun takket være en lang række prøvespillere lykkes at stille hold!

Startopstillingen til dagens træningskamp mod Odense Boldklub er klar! pic.twitter.com/eQ1n0enk0x — FC Roskilde (@FCRoskilde) July 6, 2019

Topscorer Emil Nielsen er solgt til Lyngby, og også folk som Patrick Da Silva, Mark Gundelach, Nicolai Vallys og Mikkel Nøhr har alle fundet nye klubber i enten Superligaen eller i 1. division.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger tyder intet på, at Daniel Stenderup og Mikkel Thygesen er de sidste FC Roskilde-spillere, der får ophævet deres aftaler.

Så klubben, der også har været rystet af en matchfixing-sag de seneste måneder, går en særdeles svær sæson i møde.

