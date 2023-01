Tidligere Brøndby-spiller bliver ny tv-ekspert

I en alder af bare 24 år valgte Joel Kabongo at stoppe karrieren efter store skadesproblemer.

Men det betyder ikke, at den tidligere Brøndby-spiller har tænkt sig at slippe fodbolden helt.

Fremover skal Kabongo nemlig agere ekspert for Viaplay, der har rettighederne til Danmarks næstbedste fodboldrække.

Det oplyser Viaplay tirsdag.

- Jeg glæder mig til at blive en del Viaplays dækning af dansk fodbold. Jeg har både spillet i NordicBet Ligaen for Fremad Amager og fulgt den tæt i min tid som Brøndby- og Randers-spiller. Det er en konkurrencedygtig liga, og det bliver et hæsblæsende forår med tæt kamp i både top og bund, udtaler Joel Kabongo.

Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Sidste år valgte Joel Kabongo at lægge støvlerne på hylden efter en grim knæskade og flere operationer.

En beslutning, der bestemt ikke var nem at træffe for den daværende Randers-spiller.

- Det er sindssygt hårdt at sige farvel til fodbolden. Jeg er vågnet op hver dag og har håbet på, at det blev bedre, og at jeg ikke skulle gå i seng med smerter. Jeg har virkelig håbet på miraklet, men det er ikke kommet. Jeg bliver nødt til at tænke på mit eget helbred, så jeg kan leve et normalt liv sammen med min familie. Derfor har jeg truffet denne hårde beslutning, udtalte han.

Joel Kabongo nåede i sin aktive karriere at tørne ud for Fremad Amager, Brøndby og Randers FC.