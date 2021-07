Tidligere Esbjerg-spiller står frem: - Hyballa har skabt en rædselsfuld stemning

Mandag kom det frem, at Kasper Pedersen og Esbjerg fB er gået hver til sit.

I pressemeddelelsen fra den stormombruste 1. divisionsklub står der, at konkurrencen har været stor på Kasper Pedersens position, og derfor har den bedste løsning for begge parter været at ophæve samarbejdet.

Den udlægning stemmer dog overhovedet ikke overens med den 28-årige forsvarsspillers.

- Det har intet med sagen at gøre. Jeg kom til klubben og bad om at blive løst fra min kontrakt på grund af alt det, der er sket de seneste fem uger. Siden Peter Hyballa blev ansat i klubben.

Peter Hyballa har kun været ansat få uger i Esbjerg, men hans mandskabsbehandling har skabt uro fra dag ét. Foto: Ernst van Norde

Hvad var det, der fik bægeret til at flyde over?

- Hvor skal jeg begynde? Der har været så mange ting, som har været grænseoverskridende og direkte vanvittige. Det er nemmere at fortælle, hvad der har været fint siden Peter Hyballas ansættelse.

- Træningsmængden har været stor, men det har passet mig godt. Det har passet mange i truppen fint. Jeg har ikke hørt én eneste klage over træningen eller træningsintensiteten. Utilfredsheden har intet med træningskvaliteten at gøre. Det har været glimrende. Men derfra har der været så mange ting, jeg har været vidne til, som jeg ganske enkelt ikke vil stå model til.

Læs meget mere om Esbjerg-ydmygelserne her (+)

Hvornår begyndte det at gå galt?

- Lynhurtigt blev fire spillere degraderet til U19-holdet (Jakob Ankersen, Kevin Conboy, Yuri Yakovenko og Zean Dalügge, red.). Det var hele truppen meget uforstående overfor. Det var et træk, som frustrerede spillertruppen, og som virkede ekstremt konfliktoptrappende, fortæller Kasper Pedersen og uddyber.

- Det var en vattet undskyldning, at netop de fire spillere skulle degraderes på grund af sportslige hensyn. Jeg kan sige så meget, at Jakob Ankersen altså løb bip-testen ud til første træningsdag, så helt skidt kan det ikke have været rent sportsligt.

Peter Hyballa har tidligere forsøgt at forklare Ekstra Bladet, at der udelukkende er tale om kulturforskelle og enkelte utilfreds spillere i truppen. Det er løgn, siger Kasper Pedersen. Foto: Ernst van Norde

De amerikanske ejere har flere gange hævdet, at utilfredsheden stammer fra enkelte spillere i truppen. Hvad siger du til det?

- Det er helt forkert efter min opfattelse. Jeg kan bekræfte, at det stort set er en samlet spillertrup, der er dybt utilfreds med Peter Hyballa og hans metoder. Jeg kan ikke tale på de fire nye Barnsley-spilleres vegne, men bortset fra dem, så er der måske to eller tre spillere, der ikke deler min opfattelse af, at tingene har været helt forrykte.

Terror-træner: - Har aldrig slået!

Peter Hyballa benægter at have slået spillere i Esbjerg. Hvordan forholder du dig til det udsagn?

- Jeg har ikke selv set ham slå, fordi det foregik under en træningskamp i pausen, hvor jeg var ude at varme op. Men jeg har hørt historien fra flere, der var til stede. Og det har intet med opmuntrende klap at gøre, men jeg vil understrege, at jeg ikke har set det ske.

Hvad med den famøse brystvridning på Con Ouzunidis?

- Igen, jeg har ikke set det ske, men jeg har hørt, at det er sket.

Der er mange spillere, det er gået langt værre ud over i EfB end Kasper Pedersen, men den 28-årige forsvarsspiller føler, han er forpligtiget til at stå frem og fortælle sin sandhed. Foto: Ernst van Norde

Det er ikke kun spillere, der forlader EfB på grund af Peter Hyballa. Også en læge har sagt op i protest.

Kasper Pedersen er i det hele taget ’sluppet billigt’ fra den ledelsesstil, som den tyske cheftræner har bragt med til Vestkysten.

- Han har ikke været personligt efter mig på hverken den ene eller anden måde. Men jeg har måtte agere i den rædselsfulde stemning, som han har skabt i klubben og truppen fra dag ét.

- Når man er i sådan et miljø, så er det svært at genkende sig selv både som spiller og person, så jeg er lykkelig for, at jeg er ude af kontrakten nu, fortæller Kasper Pedersen, der ikke lægger skjul på, at han stadig er dybt rystet over udviklingen i sin nu forhenværende klub.

Kasper Pedersen. Foto: efb.dk

- Folk, der kender mig, de ved, at jeg aldrig kunne drømme om at sidde og tale med en journalist om, hvad der sker internt i en fodboldklub. Tingene plejer at løse sig på det her niveau, men det kommer ikke til at ske her.

Undersøger kaostræner: - Dybt kritisabelt!

- Det er derfor, jeg udtaler mig. Jeg er den eneste, der er fri til at tale om, hvad der reelt er sket. Og jeg har så meget kærlighed til mine nu tidligere holdkammerater, at jeg føler, jeg er nødt til at sige fra på deres vegne.

- Jeg kan virkelig godt forstå, at spillerne ikke tør sige ham imod, når han konfronterer dem én til én med, hvad pressen har skrevet. Tænk at være ung fodboldspiller og så skulle navigere i det. Jeg har så ondt af de unge spillere i EfB-truppen, siger Kasper Pedersen og fortæller om en specifik oplevelse under Hyballa.

Peter Hyballa havde fat i Esbjerg-spillerne inden træningskampen mod Vejle. Foto: Ernst van Norde

- Da vi alle sammen sad i holdbussen og skulle køre til træningskamp mod Vejle, så tog Peter Hyballa ordet og sagde, at vi ikke kørte af sted, inden vi havde ordnet det med, at spillerne havde beklaget sig i pressen.

- Han startede med at sige, at ejerne har hans ryg, og at han kan få alle ud af klubben, hvis der er nogen problemer, siger Kasper Pedersen og fortsætter.

- Derefter sagde han, at spillerne skulle fortælle, hvad der var galt, og så gik han rundt til hver enkelt spiller og udspurgte dem om det, der var sagt i pressen. Folk var tavse, og der var en utrolig dårlig stemning. Enkelte sagde undskyld for, at det var kommet ud i medierne, men hvad skulle man sige, efter han åbnede på den måde? Jeg kan godt forstå, folk er bange for ham.

- Jeg ønsker EfB alt det bedste som klub, men dette er bare få eksempler på, hvad der foregår, hvilket vi også har orienteret ledelsen om. Hermed er sagen lukket fra min side, og jeg er glad for at være kommet videre.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Esbjerg fB til denne artikel.