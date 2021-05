Skive IK har nogle livsvigtige kampe foran sig, men når de er afviklet, er det slut for ThomasDalgaard. Den tidligere Superliga-topscorer stopper karrieren i en alder af 37 år, skriver Skive på sin hjemmeside.

Det lignede allerede en fodboldpension, da Dalgaard i 2018 forlod Skive IK og trappede ned. Først hos Silkeborg KFUM i Danmarksserien og senere hos VSK Aarhus i 2. division. I efteråret 2020 vendte han så tilbage til Skive; primært for andetholdet men fik også to indhop for førsteholdet i 1. division.

Forud for forårssæsonen endte han så alligevel med at stille op for 1. divisionsmandskabet, for hvem han har spillet ti kampe og scoret to mål i denne sæson.

- Thomas har været en vigtig brik i at få vendt den pointmæssigt dårlige start på sæsonen, og generelt har Thomas været en vigtig figur i Skive IK gennem de seneste 20 år. Med 96 scoringer i 1. division og 34 scoringer i Superligaen har Thomas sat sit tydelige præg på dansk fodbold og i særdeleshed på Skive IK’s historie, skriver klubben.

- Vi takker Thomas for alle minderne og ikke mindst alle målene for os ogønsker Thomas alt det bedste fremover.

Thomas Dalgaard blev i 2013/14-sæsonen topscorer i Superligaen, selv om hans hold, Viborg FF, rykkede ned. Sæsonen forinden blev han topscorer i 1. division.

Han nåede også at repræsentere Randers FC, hvor han fik øgenavnet Lazyboy, Manisaspor i Tyrkiet, Heerenveen i Holland, OB, SønderjyskE og Vendsyssel FF.

Inden Dalgaard takker helt af, skal han forsøge at hjælpe Skive IK til overlevelse i 1. division. Holdet har bare ét point op til Kolding IF på den rigtige side af nedrykningsstregen, og der resterer tre spillerunder.