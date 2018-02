Tog Danmark med storm: Nu er han på vej mod overraskende comeback

Peter Utaka var fra sommeren 2008 til udgangen af 2011 en kæmpe profil i dansk fodbold, da nigerianeren hamrede 52 mål ind i 108 kampe for OB i Superligaen.

I januar 2012 solgte fynboerne sin angrebsstjerne til kinesiske Dalian Aerbin, hvor Utaka fortsatte sin målstime. Siden er karrieren gået over Beijing Guoan, Shimizu S-Pulse og Sanfrecce Hirsoshima.

Men nu kan den snart 34-årige Peter Utaka være på vej til et overraskende comeback i dansk fodbold. Den afrikanske målsluger deltager nemlig i disse dage i Vejle Boldklubs træningslejr i Tyrkiet med forhåbningen om en kontrakt.

- Det er korrekt, at Peter Utaka er med vores trup i Tyrkiet. Det er et udtryk for, at vi sonderer markedet for en spændende angriber med mål i støvlerne. Vi kigger meget bredt, men træningslejren i Tyrkiet er en god chance for at se Utaka an, siger Vejles tekniske chef, Jacob Krüger, til Ekstra Bladet.

Peter Utaka var en væsentlig del af OB's offensiv i de gode år fra 2008-2011. Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Vejle solgte i vinterens transfervindue sin topscorer, Dominic Vinicius, til Beijing Baxy for 20 mio. kr. Dermed blev Vinicius med afstand den dyreste spiller nogensinde solgt fra den næstbedste danske række - og Vejles dyreste salg gennem historien.

Det er netop rekordsalget, der har sendt Vejle på markedet for en type som Peter Utaka.

- Der er ingen hemmelighed, vi søger en profil til angrebet, efter vi solgte Dominic Vinicius til Kina. Om Peter Utaka er den profil, vi søger, det må tiden vise. Vi er ikke færdige med at sondere markedet efter en angriber endnu, siger Jacob Krüger.

Vejle topper lige nu 1. division og er favoritter til at snuppe den direkte oprykningsplads til Superligaen.

