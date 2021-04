Topholdet fik tæsk

For første gang i sæsonen tabte Viborg FF på eget græs.

Det skete, da førerholdet i 1. division blev besejret af FC Helsingør. Gæsterne vandt med hele 3-0.

Det er Viborgs andet nederlag i træk i oprykningsspillet, og det er de eneste to nederlag, holdet har lidt i hele sæsonen.

Resultatet betyder, at Viborg forbliver på 63 point på førstepladsen. Det er fire mere end Silkeborg IF på andenpladsen, mens der er yderligere fire point ned til Esbjerg.

Helsingør ligger nummer fire med 45 point efter fredagens sejr.

Gæsterne kom første gang på måltavlen kort før pausefløjtet, da Elijah Just sendte bolden ind. Et kvarter inde i anden halvleg scorede Liam Jordan, og kort før tid lukkede Tonni Adamsen definitivt kampen.

I nedrykningsspillet i 1. division vandt Kolding IF hjemme med 2-1 over Fremad Amager.

Alle tre mål blev scoret i kampens sidste kvarter.

Med sejren rykker Kolding over nedrykningsstregen med 22 point for 27 kampe. Under stregen ligger nu Vendsyssel FF og Skive IK, der begge har 21 point, men også begge har en kamp i hånden i forhold til Kolding.

Fremad Amager har 35 point på syvendepladsen.

