Topholdet snubler i 1. division

HB Køge kom en smule overraskende tilbage på sejrskurs efter en række sløje resultater, da holdet lørdag mødte topholdet Viborg FF i fodboldens 1. division.

Midterholdet Køge, der ikke havde vundet i de seneste fem kampe, vandt således 1-0 hjemme over viborgenserne, der indtager tabellens førsteplads.

Resultatet betyder, at Silkeborg IF, der ligger på andenpladsen, søndag kan overhale Viborg i tabellen ved enten at spille uafgjort eller vinde over FC Helsingør.

Både Viborg og Silkeborg har 47 point.

HB Køge har 37 point på ligaens syvendeplads.

Det ene mål i lørdagens kamp blev scoret efter blot seks minutter, da Jakob Johansson bragte hjemmeholdet foran 1-0.

Viborg pressede på for at udligne, men hjemmeholdet formåede at holde gæsterne fra at score.