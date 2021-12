Topklub henter afløser for topscorer

Kristoffer Munksgaard går en ny tilværelse i møde, når han skifter fra bunden af 1. division til toppen.

Mandag skriver Fremad Amager på sin hjemmeside, at man har solgt klubbens anfører til FC Helsingør.

Munksgaard kom til Fremad Amager fra Næstved for to år siden og skifter nu klub i håbet om at komme til at spille fodbold i landets bedste række.

- Jeg har altid haft som mit klare mål at skulle spille Superliga, og jeg bliver ikke yngre. Derfor føler jeg, at tidspunktet er rigtigt til at forfølge den drøm hos FC Helsingør, der spiller med om oprykning, siger han på Fremad Amagers hjemmeside.

I denne sæson har angriberen lavet otte mål i 19 kampe. I alt er det blevet til 28 scoringer i 65 kampe for Fremad Amager, som overvintrer på sidstepladsen i 1. division.

FC Helsingør ligger øverst og har altså gode kort på hånden, når der i foråret skal uddeles oprykningsbilletter til Superligaen.

Munksgaard kommer i Helsingør til at erstatte klubbens topscorer i denne sæson, Sebastian Czajkowski, som gik på fodboldpension tidligere på måneden.