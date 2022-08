Topscorer udbygger Vejles føring i 1. division

Syv sejre i syv kampe og en målscore på 21-2.

Det er status for Vejle i den næstbedste fodboldrække, efter at superliganedrykkeren lørdag vandt 2-0 ude over Hillerød.

Sejren betyder, at Vejle topper 1. division med 21 point og lige nu har solid kurs mod Superligaen. Hvidovre er placeret på andenpladsen med 16 point for en kamp færre.

Især tilgangen af Kristian Kirkegaard har vist sig at være en klog beslutning af Vejles sportslige ledelse.

Den 24-årige angriber, der i sommerens transfervindue blev købt hos ligarivalen FC Fredericia, scorede Vejles to første mål i kampen.

Det gør ham til topscorer i rækken med seks mål, og han er tilmed også noteret for fem oplæg til scoringer.

Fem minutter før pausen straffede Vejle hjemmeholdet på en hurtig omstilling, efter at Hillerød-backen Simon Sharif var gledet på den regnvåde bane.

Kort efter sendte Vejle-angriberen Richard Sukuta-Pasu med en stikning Kristian Kirkegaard fri til 1-0-scoringen.

Samme opskrift benyttede Vejle kort efter pausen. Igen blev Hillerød straffet på en omstilling, og igen var det Sukuta-Pasu, der sendte Kirkegaard afsted til en scoring.

Kirkegaard rundede elegant Hillerød-keeperen Jonas Dakir og trillede bolden i nettet fra en spids vinkel.

Flere mål blev der ikke scoret i Hillerød, som med nederlaget fortsat er placeret i den tunge ende med fire point efter syv kampe.

I lørdagens anden ligakamp tabte HB Køge på hjemmebane 2-4 til FC Helsingør. Alexander Lyng scorede to af målene for Helsingør.

Med sejren indtager Helsingør femtepladsen med 12 point. HB Køge bliver på syvendepladsen med syv point efter syv kampe.