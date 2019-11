Traditionsklub bløder: - Utilfredsstillende

De havde håbet på i sidste sæson at vende tilbage til dansk fodbolds bedste række, Superligaen, men Silkeborg IF nappede den direkte oprykningsplads, og Viborg glippede selv oprykning i to playoffkampe mod Hobro.

Og satsningen kan også aflæses af det årsregnskab, Viborg FF torsdag udgav på en generalforsamling. De fleste selskaber har et regnskab, der følger kalenderåret, mens Viborg FF omvendt er et af de selskaber, der kører et regnskab fra 1. juli til 30. juni.

Regnskabet, der var fra 1. juli 2018 til 30. juni 2019, viser røde tal. 4,2 millioner kroner har Viborg FF i underskud, og klubben kalder ikke overraskende det regnskab for utilfredsstillende.

- Det negative resultat skyldes primært ambitionen og satsningen på oprykning til Superligaen, som desværre mislykkedes, samtidig med et fald i transferindtægter.

- På positivsiden har der været fremgang i sponsorindtægter, som er vækstet med 2,4 millioner kroner, hvor blandt andet årets resultat af VFF Spinning blev det største nogensinde, og tilmed er tv-indtægterne også steget i forhold til forrige regnskab, skriver klubben på sin hjemmeside.

Selskabets egenkapital er nu faldet til 6,4 millioner kroner, så der er ikke meget at tage af, hvis de røde tal fortsætter.

Bestyrelsen fik dog bemyndigelse til - inden for de næste fem år - at forhøje selskabskapitalen med op til 50 millioner kroner.

Viborg FF fører aktuelt NordicBet Ligaen med to point ned til Vejle Boldklub og FC Fredericia.

